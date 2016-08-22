DEMET AKALIN AYRANI GÖRÜNCE ÇILDIRDI
Şarkıcı Demet Akalın, Deniz Erten'in yazdığı, Merve Özbey'in söylediği 'Yaş Hikayesi' şarkısının sözlerini ünlü bir markaya ait ayran kutusunun üzerinde görünce tepki gösterdi.
'Yaş Hikayesi' şarkısında geçen "Vurur yüze ifadesi / Bulur seni bir tanesi' sözleri, bir marka tarafından "Vurur yüze ifadesi/ Çalkalamadan içme bir tanesi" şeklinde uyarlandı.
Ayran kutusunu gören Demet Akalın, instagram hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi.
Başarılı popçu, "Reklam şirketleri dünya para kazansın, sözü yazana bırak telifi, bir telefon bile yok. Madem zekisiniz, siz yazın bu sözleri" mesajını yayımladı.
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