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demet akalın altın plak ödülünü aldı

DEMET AKALIN ALTIN PLAK ÖDÜLÜNÜ ALDI

Demet Akalın'ın DMC etiketiyle çıkardığı 'Pırlanta' albümü 2015'in en çok satan albümü oldu. Bu başarısından dolayı şarkıcıya Altın Plak ödülü verildi.

Tarih : 02 Ocak 2016, 13:07
Puan Ver : Demet Akalın Altın Plak Ödülünü Aldı(7/10)9


Demet Akalın, “Pırlanta” albümüyle Altın Plak Ödülü'nün sahibi oldu. DMC etiketiyle çıkan “Pırlanta”, 105 bine ulaşan satış rekoruyla ünlü şarkıcıya bu ödülü getirdi. Akalın'a ödülü önceki gün Doğan Müzik'te düzenlenen törenle verildi. Şarkıcı ödülünü Doğan Müzik Genel Müdürü Samsun Demir'in elinden aldı.



Ödül takdim törenine Akalın, albümünde emeği geçen tüm müzisyen dostlarını davet etti. Akalın, “Çok emek verdiğimiz bir albüm oldu. Bazen gerildim, bazen kızdım ama Okan Kurt'un da çok emeği vardı. Bütün müzisyen arkadaşlarımla almak istedim bu ödülü. ” diye konuştu. Akalın'ı mutlu gününde sanatçı dostları ve eşi yalnız bırakmadı.



TEK TEK LİMUZİNLE GETİRTTİ



İstanbul'da başlayan kar yağışından dolayı dostlarını zor durumda bırakmak istemeyen Akalın'ın en büyük sürprizi ise eşi Kurt'un davet ettiği müzisyen dostlarına özel araçlar ve limuzinler temin etmesi oldu. Akalın, arkadaşlarını tek tek limuzinle getirtti.










Etiketler: Demet  Akalın  Altın  Plak  Ödülünü  Aldı    haber

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