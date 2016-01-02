

Demet Akalın, “Pırlanta” albümüyle Altın Plak Ödülü'nün sahibi oldu. DMC etiketiyle çıkan “Pırlanta”, 105 bine ulaşan satış rekoruyla ünlü şarkıcıya bu ödülü getirdi. Akalın'a ödülü önceki gün Doğan Müzik'te düzenlenen törenle verildi. Şarkıcı ödülünü Doğan Müzik Genel Müdürü Samsun Demir'in elinden aldı.







Ödül takdim törenine Akalın, albümünde emeği geçen tüm müzisyen dostlarını davet etti. Akalın, “Çok emek verdiğimiz bir albüm oldu. Bazen gerildim, bazen kızdım ama Okan Kurt'un da çok emeği vardı. Bütün müzisyen arkadaşlarımla almak istedim bu ödülü. ” diye konuştu. Akalın'ı mutlu gününde sanatçı dostları ve eşi yalnız bırakmadı.







TEK TEK LİMUZİNLE GETİRTTİ







İstanbul'da başlayan kar yağışından dolayı dostlarını zor durumda bırakmak istemeyen Akalın'ın en büyük sürprizi ise eşi Kurt'un davet ettiği müzisyen dostlarına özel araçlar ve limuzinler temin etmesi oldu. Akalın, arkadaşlarını tek tek limuzinle getirtti.



