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demba ba'ya süper lig'den sürpriz teklif

DEMBA BA'YA SÜPER LİG'DEN SÜRPRİZ TEKLİF

Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalma şansı belli olmayan Demba Ba'ya sürpriz bir teklif geldi.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 11:15
Puan Ver : Demba Ba'ya Süper Lig'den Sürpriz Teklif(10/10)8


35 yaşındaki Webo'nun futbolu bırakma kararı almasından sonra, Osmanlı Teknik Direktörü Hamzaoğlu'nun, Demba Ba'nın alınması için yönetime başvuruda bulunduğu bildirildi.



Osmanlısporlu yöneticilerin Ahmet Bulut'la bir görüşme yaptıkları ve Senegalli oyuncuyla ilgilendiklerini aktardıkları öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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