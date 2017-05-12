Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalma şansı belli olmayan Demba Ba'ya sürpriz bir teklif geldi.



35 yaşındaki Webo'nun futbolu bırakma kararı almasından sonra, Osmanlı Teknik Direktörü Hamzaoğlu'nun, Demba Ba'nın alınması için yönetime başvuruda bulunduğu bildirildi.



Osmanlısporlu yöneticilerin Ahmet Bulut'la bir görüşme yaptıkları ve Senegalli oyuncuyla ilgilendiklerini aktardıkları öğrenildi.







kaynak:sabah