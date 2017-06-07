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demba ba'ya fransa'da operasyon

DEMBA BA'YA FRANSA'DA OPERASYON

Beşiktaş'ın bonservis sorununu çözmesi durumunda tekrar sözleşme imzalamayı düşündüğü golcüsü Demba Ba kırılan ayağından küçük bir operasyon geçirecek.

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:18
Puan Ver : Demba Ba'ya Fransa'da Operasyon(8/10)7


Son maçta ağrıları yüzünden kadroya giremeyen Demba Ba'nın, Fransa'da kontrolden geçtiği ve ağrı olan bölgeye operasyon yapılmasına karar verildiği bildirildi. 22 Haziran'da yapılacak operasyonun çok kısa süreceği ve Senegalli golcünün 1 hafta ile 10 gün arasındaki bir tedavi sürecinden sonra tamamen iyileşeceği öğrenildi. Golcü futbolcunun operasyonu tatile denk geldiği için futbol oynamasına ve transferinin gerçekleşmesi halinde sezon başı çalışmalarına katılmasına etki etmeyeceği gelen bilgiler arasında.



 



kaynak:Sabah








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