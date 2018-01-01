DEMBA BA TRANSFERİ TAMAM! İŞTE KASADAN ÇIKACAK PARA
Beşiktaş, eski golcüsü Demba Ba'nın transferi için anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 1,5 yıl için 4 milyon euro ödeyecek.
Beşiktaş, eski yıldızına kavuşmak için artık saatleri sayıyor. Tüm sağlık kontrollerinden temiz çıkan, kulübü Shenhua ile olan bonservis problemini de kendisi çözen Demba Ba ile Kartal'ın her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Buna göre deneyimli golcüye 1.5 yıl için toplamda 4 milyon euro (18 milyon TL) ödenecek.
BEŞİKTAŞ HEP KAR ETTİ
Fanatik'in haberine göre; anlaşma uyarınca Beşiktaş, eski golcüsüne transferin resmen açılacağı 4 Ocak 2018'den hemen sonra resmi imzayı attıracak. Demba Ba'yı ilk döneminde Chelsea'den 6 milyon Euro'ya (36 milyon TL) satın alan Kara Kartal, aynı oyuncuyu ardından Çin'in Shenhua ekibine tam 13 milyon Euro'ya (58,5 milyon TL) göndermişti. Siyah-Beyazlılar, Ba'yı daha sonra da kiralık olarak oynatmıştı.
DEMBA BA: AİLEMİ ÇOK ÖZLEDİM
Demba Ba, "Beşiktaş, benim yuvam. Beşiktaş taraftarları ise ailem... Ailemi çok özledim. Umarım aileme geri dönebilirim. Takım arkadaşlarımı, stadımızı... Beşiktaş'la ilgili her şeyi çok özledim. Sakatlığımla ilgili bir problemim kalmadı. Sahalara geri dönmeye hazırım" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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