DEMBA BA SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Galatasaray ara transfer döneminde Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba ya da İspanyol forvet Fernando Llorente'yi kiralamak istiyor.
Ara transfer döneminde taraftarları coşturacak bir trsnfer yapmayı planlayan Galatasaray yönetiminin gündemine Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba geldi. Demba Ba'dan olumlu cevap alınamazsa rota İspanyol forvet Fernando Llorente'ye çevrilecek
Galatasaray'dan Demba Ba'ya yakın markaj
Galatasaray'ın transferlerden sorumlu yöneticisi Mehmet Özbek'in geçtigimiz günlerde FIFA Menajeri Ahmet Bulut ile bir araya gelerek Demba Ba'nın durumunu sordugu ögrenildi. Özbek'in, Senegalli yıldızın menajerligini de yapan Bulut'a "Demba Ba, Çin'de mutlu mu? Yıllık ne kadara oynuyor? Demba Ba'yı Ocak ayında Galatasaray'a kiralık olarak transfer edebilir miyiz?" sorularını yönelttigi ögrenildi.
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