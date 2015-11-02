O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

demba ba süper lig'e geri dönüyor

DEMBA BA SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Galatasaray ara transfer döneminde Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba ya da İspanyol forvet Fernando Llorente'yi kiralamak istiyor.

Tarih : 02 Kasım 2015, 09:22
Puan Ver : Demba Ba Süper Lig'e Geri Dönüyor(5/10)6


Ara transfer döneminde taraftarları coşturacak bir trsnfer yapmayı planlayan Galatasaray yönetiminin gündemine Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba geldi. Demba Ba'dan olumlu cevap alınamazsa rota İspanyol forvet Fernando Llorente'ye çevrilecek

Galatasaray'dan Demba Ba'ya yakın markaj



Galatasaray'ın transferlerden sorumlu yöneticisi Mehmet Özbek'in geçtigimiz günlerde FIFA Menajeri Ahmet Bulut ile bir araya gelerek Demba Ba'nın durumunu sordugu ögrenildi. Özbek'in, Senegalli yıldızın menajerligini de yapan Bulut'a "Demba Ba, Çin'de mutlu mu? Yıllık ne kadara oynuyor? Demba Ba'yı Ocak ayında Galatasaray'a kiralık olarak transfer edebilir miyiz?" sorularını yönelttigi ögrenildi.








Etiketler: Demba  Ba  Süper  Lig  E  Geri  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER