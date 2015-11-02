

Ara transfer döneminde taraftarları coşturacak bir trsnfer yapmayı planlayan Galatasaray yönetiminin gündemine Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba geldi. Demba Ba'dan olumlu cevap alınamazsa rota İspanyol forvet Fernando Llorente'ye çevrilecek



Galatasaray'dan Demba Ba'ya yakın markaj







Galatasaray'ın transferlerden sorumlu yöneticisi Mehmet Özbek'in geçtigimiz günlerde FIFA Menajeri Ahmet Bulut ile bir araya gelerek Demba Ba'nın durumunu sordugu ögrenildi. Özbek'in, Senegalli yıldızın menajerligini de yapan Bulut'a "Demba Ba, Çin'de mutlu mu? Yıllık ne kadara oynuyor? Demba Ba'yı Ocak ayında Galatasaray'a kiralık olarak transfer edebilir miyiz?" sorularını yönelttigi ögrenildi.