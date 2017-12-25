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Demba Ba, Sosyal Medyada Konumunu Beşiktaş Olarak Değiştirdi

DEMBA BA, SOSYAL MEDYADA KONUMUNU BEŞİKTAŞ OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Demba Ba, sosyal medya hesabındaki konumunu "Beşiktaş" olarak değiştirdi.

Tarih : 25 Aralık 2017, 09:30
Puan Ver : Demba Ba, Sosyal Medyada Konumunu Beşiktaş Olarak Değiştirdi(5/10)1

Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba'nın transferi için harekete geçti.

Senegalli golcü de transfer için ateşi yaktı. Ba, Twitter hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirerek taraftarı heyecanlandırdı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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