Beşiktaş'a transferi gündemde olan Demba Ba, sosyal medya hesabındaki konumunu "Beşiktaş" olarak değiştirdi.

Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba'nın transferi için harekete geçti.

Senegalli golcü de transfer için ateşi yaktı. Ba, Twitter hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirerek taraftarı heyecanlandırdı.

Kaynak: haberinburada