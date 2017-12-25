DEMBA BA, SOSYAL MEDYADA KONUMUNU BEŞİKTAŞ OLARAK DEĞİŞTİRDİ
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Demba Ba, sosyal medya hesabındaki konumunu "Beşiktaş" olarak değiştirdi.
Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba'nın transferi için harekete geçti.
Senegalli golcü de transfer için ateşi yaktı. Ba, Twitter hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirerek taraftarı heyecanlandırdı.
Kaynak: haberinburada
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