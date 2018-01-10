DEMBA BA RESMEN AÇIKLADI: TEKLİF ALDIM
Beşiktaş'ın golcü adaylarından biri olan Demba Ba, Meksika'dan teklif aldığını açıkladı. Yıldız futbolcu, "Teklif aldım ama Meksika'ya gitmem zor gözüküyor" dedi.
Cenk Tosun'un ayrılışının ardından Beşiktaş'ın forvet transferinde listesinde olan Demba Ba, transfer açıklamasında bulundu.
Fransa'da bir televizyon programına konuşan Demba Ba, Jeremy Menez'in anlaştığı Meksika ekibi Club America'dan teklif aldığını açıkladı.
"MEKSİKA'DA OYNAMAYACAĞIM"
Meksika'da oynamayacağını vurgulayan Demba Ba, yeni deneyimleri severim, Meksikadan gelen teklif de ilgimi çekti ama Blub Amarica'ya gitmem zor gözüküyor" ifadelerini kullandı.
Demba Ba sözlerini, "Meksika'da futbol oynamayacağım" şeklinde tamamladı.
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"Şu anda oyuncu satmak gibi bir düşüncemiz yok, Babel olsun Tosic olsun çıkan haberler hepsi rivayetten ibaret. Transfer yapmak istiyoruz, dönemin henüz çok başındayız. Önümüzdeki 20 gün gibi bir süreç var, ekonomik koşulları değerlendirip bakacağız. Satışlardan memnun olmadığımı söylemiştim, bu oyuncular eşya değil, ruhları olan insanlar. Ancak durumlar değerlendirilince böyle durumlar oluyor. Beşiktaş'ın Cenk'i satmadığını ve şubat oyunda sakatlandığını düşünün. Elimizde zaten Alvaro Negredo gibi çok önemli bir santrfor var ama yine de bir transfer yapmak istiyoruz. Ekonomik şartlar uygun olursa bakacağız"
Kaynak: haberinburada
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