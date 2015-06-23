DEMBA BA KAFASINDA BİTİRMİŞ!
Beşiktaş yönetiminin 14 milyon Euro'ya Çin'in Shanghai Shenhua Kulübü'ne satmak istediği Demba Ba, siyah-beyazlı ekibi kafasında bitirdi. İngiltere veya İtalya'da oynamak isteyen Senegalli, "Beşiktaş'ta kalmak istemiyorum" dedi.
Beşiktaş yönetiminin 14 milyon Euro'ya Çin'in Shanghai Shenhua Kulübü'ne satmak istediği Demba Ba, siyah-beyazlı ekibi kafasında bitirdi. İngiltere veya İtalya'da oynamak isteyen Senegalli, "Beşiktaş'ta kalmak istemiyorum" dedi.
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