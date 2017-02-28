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demba ba istanbul'a döndü ve...

DEMBA BA İSTANBUL'A DÖNDÜ VE...

Demba Ba, Amerika'daki tedavisinin bitmesinin ardından Türkiye'ye dönerek bireysel çalışmalara başladı.

Tarih : 28 Şubat 2017, 16:37
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Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Demba Ba, Çin Süper Ligi'nde görev yaptığı dönemde ayağının kırılmasının ardından Amerika'da tedaviye başlamıştı.



Bir süredir tedavisi devam eden Senegalli futbolcu, İstanbul'a gelerek bireysel antrenmanlara başladı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmana çıkan Demba Ba, bireysel çalışmalara başladı.



 



kaynak:sabah








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