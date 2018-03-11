DEMBA BA GÖZTEPE'Yİ SIRTLADI
Spor Toto Süper Ligde Göztepe, evinde konuk ettiği Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u Demba Ba'nın attığı gollerle 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, taraftarı önünde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda öztepe, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibi Göztepe'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 36. dakikada ve 74. dakikada Demba Ba kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 80. dakikada Souleymane Doukara attı. Antalyaspor'da 90. dakikada Ondrej Celustka kırmızı kart gördü.
Antalyaspor ağlarını iki kez havalandıran Demba Ba, Göztepe formasıyla Süper Lig'de 4 gole imza atma başarısı gösterdi.
GÖZTEPE PUANINI 39'A ÇIKARDI
Bu galibiyetin ardından Göztepe Spor Toto Süper Lig'de puanını 39'a çıkardı. Antalyaspor ise 25 puanda kaldı.
Göztepe, Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Antaltaspor ise gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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