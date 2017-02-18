

Çin Ligi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında ayağını kıran Demba Ba, siyah-beyazlı camiaya mesaj göndererek, "Bekle beni Beşiktaş, İnşallah 10 gün içinde Türkiye'ye döneceğim" dedi. Beşiktaş'ı ve Türkiye'ye çok sevdiğini söyleyen Ba, "Kendimi hazır hissettiğimde yüzde 100 performansla sahalara dönmek istiyorum. Beşiktaş çok başarılı bir sezon geçiriyor. Bunda benim de payım olursa büyük mutluluk duyacağım" ifadesini kullandı. Senegalli golcünün ABD'deki antrenörü Fofanah ise, "Demba Ba, hem zekası hem de azmiyle bugüne dek çalıştırdığım birçok sporcudan farklı, kısa zamanda çok yol kat etti" diye konuştu.







kaynak:sabah