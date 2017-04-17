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delta havayolları uçuştan vazgeçene 2 bin dolar ödeyecek

DELTA HAVAYOLLARI UÇUŞTAN VAZGEÇENE 2 BİN DOLAR ÖDEYECEK

Delta Havayolları, yolcuların uçaktan indirilmesine ve müşteri faydalarına yönelik prensiplerde değişikliğe gitti. Şirketin müşteri hizmetleri yetkilileri bundan böyle gönüllü olarak vazgeçilen iniş için en fazla 2.000 dolar önerebilecek. Önceki limit ise sadece 800 dolardı.

Tarih : 17 Nisan 2017, 11:44
Puan Ver : Delta Havayolları Uçuştan Vazgeçene 2 Bin Dolar Ödeyecek(7/10)8


Öte yandan bazı durumlarda ise tazminatta 9.950 dolar seviyesinde dek çıkılmasına izin verilebilecek.



Cuma günü, yeni prensipler devreye girmeden önce ise maksimum ödeme sınırı 1.350 dolardı. 



Delta Havayolları, personeline gönderdiği bültende şu ifadeleri kullandı:



Delta'nın bu kararı, koltuğu çifte rezervasyonla satılan David Doa'nın, United Havayolları'na ait uçaktan isteği dışında yaka paça indirilmesinin ardından gelmesiyle dikkat çekiyor. 



Delta'nın personele gönderdiği bültende, önce en düşük tazminattan başlanmasına, sonrasında gerekirse fiyatta artırıma gidilmesi yönünde salık veriliyor.



 



kaynak:habertürk










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