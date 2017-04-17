Delta Havayolları, yolcuların uçaktan indirilmesine ve müşteri faydalarına yönelik prensiplerde değişikliğe gitti. Şirketin müşteri hizmetleri yetkilileri bundan böyle gönüllü olarak vazgeçilen iniş için en fazla 2.000 dolar önerebilecek. Önceki limit ise sadece 800 dolardı.