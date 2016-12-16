Sanal masaüstü ortamlarda veri yoğun çalışanlar için üst düzey güvenlik ve yönetim avantajları sunan Wyse 5060 , çift 4K monitör desteği ve güçlü bağlantı seçenekleri ile kullanıcı deneyimi üst seviyeye taşınıyor.



Sanal masaüstü ortamlarda veri yoğun çalışanlar için üst düzey güvenlik ve yönetim avantajları sunan Wyse 5060 , çift 4K monitör desteği ve güçlü bağlantı seçenekleri ile kullanıcı deneyimi üst seviyeye taşınıyor.







Dell, kurulumu ve yönetimi kolay, daha fazla güvenlik seçeneği sunan ve Citrix, Microsoft ile VMware sanal çalışma ortamlarında tam uyumluluk gösteren yeni yüksek performanslı, yüksek verimli ince istemcisi Wyse 5060 ‘ı tanıttı.







Veri yoğun çalışanlar için tasarlanan Wyse 5060 ince istemciler; güçlü sanal masaüstü performansı ve Skype for Business gibi tümleşik iletişim çözümleri ile kurumların bulut ortamlarından bekledikleri esnekliği ve verimliliği çalışanların ihtiyaç duyduğu süper kullanıcı deneyimi ile birlikte sunuyor.



Bulut istemci bilişimi, ince istemci tasarımı, yönetim ve güvenlik alanlarında gerçekleştirdiği yenilikler ile Dell; kullanıcıların dijital dönüşüm yolculuklarına hız kazandırıyor. Sanal masaüstü altyapısı (VDI) planlamayı, kurmayı ve çalıştırmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştıran ve daha iyi bir performans sağlayan cihaz, masaüstü sanallaştırmanın maliyetini ve karmaşıklığını da en düşük düzeye indiriyor.



Wyse 5060 ince istemci; 8 GB'a kadar RAM ve 64 GB'a kadar flash desteği ve 2,4 GHz dört çekirdekli işlemcisiyle önceki nesle kıyasla %30 daha yüksek performans sunuyor.



Wyse 5060 ile beraberinde gelen yenilikler







Geniş İşletim Sistemi Desteği: Cihaz, işletim sistemi seçenekleri ile kullanıcılarına, özel gereksinimlerine göre ince istemciyi yapılandırma olanağı sağlıyor. 5060, Dell'in kendisine ait Wyse ThinOS yazılımı veya Windows Embedded Standard (WES) 7p ile satın alınabiliyor. 2017'nin başında WES müşterilerine Windows 10 IoT'ye güncelleme sunulacak ve 5060, o tarihten itibaren Wyse ThinLinux ile de kullanıcılarla buluşacak.







Yenilikçi Güvenlik: Dell, Wyse 5060 ince istemci ile birden fazla güvenlik katmanı sağlıyor. Cihaz, sistemin bütünlüğünün tehlikeye girip girmediğini fark etme özelliğine sahip yerleşik bir Güvenilir Platform Modülü (TPM) çip seti içeriyor. Ayrıca kendi şifreleme anahtarlarını, sertifikalarını ve parolalarını güvenli bir şekilde saklayabiliyor.



Yazılım seviyesinde ise Wyse ThinOS yazılımı, yayınlanmamış API'ler ile virüs riski hafifletilmiş ultra güvenli bir işletim sistemine sahip. Windows tabanlı bir ince istemciyi tercih edenler, sıfırıncı gün tehditlerinin ve kötü amaçlı yazılımların yüzde 99'una karşı gelişmiş tehdit koruması sunan Dell Veri Koruma Tehdit Koruması ile ek bir güvenlik katmanından faydalanabiliyor.







Güçlü Bağlanabilirlik Özelliği: Günümüz veri yoğun çalışanının kesintisiz kullanıcı deneyimi ve üretkenlik taleplerini karşılamak için ince istemci; çift 4K (3840×2160) monitör desteği sunuyor. USB 3.0 olmak üzere, altı USB bağlantı kapısı, iki DisplayPort bağlantı birimi, kablolu ağ veya kablosuz 802.11 a/b/g/n/ac ile birden çok bağlantı seçeneği sunuyor.







Kolay Yönetilebilirlik: Dell, on binlerce cihaza ölçeklenebilir sağlam; kurumsal seviyede yönetilebilirlik sunmak için kurum içi, kurum dışı ve otomatik yönetim yazılımı seçenekleri seti sağlıyor. BT ekipleri;Wyse Cihaz Yöneticisi aracılığıyla tek bir sezgisel konsol üzerinden iOS ve Android cihazlar dahil olmak üzere istemci cihazların uzaktan yapılandırılmasını ve yönetimini kolaylaştırıyor.







Citrix ve Linux desteği



Wyse 5060 ince istemci; aralarında Citrix XenDesktop, Microsoft RDS ve VMware Horizon'un da bulunduğu tüm önemli sanallaştırma yazılımı aracıları ile uyumluluk gösteriyor. Ayrıca WMware Blast Extreme uzaktan protokolü, WES ve ThinLinux tabanlı versiyonlar üzerinde de destekleniyor.



Dell bulut ince bilişim kullanıcıları; Citrix ortamları içinde ince istemci çözümlerini nasıl ve nerede kurabilecekleri konusunda daha fazla esnekliğe sahip oluyor. ThinOS 8.3.1 veya daha yenisine sahip Wyse ThinOS-tabanlı ince istemciler, bir Citrix kurulumu içinde sıfır istemci olarak kurulabiliyor. Çözümün otomatik olarak yapılandırılması, keşif yoluyla kurulması ve yönetilmesi oldukça kolay.







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