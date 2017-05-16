

Dell, sonunda ilk G-Sync destekli monitörünü piyasaya sürdü. Dinamik tazeleme oranı ile ilgi çeken ve Dell'in ilk oyuncu Monitörü olan Dell S2716DG inceleme altında.



Son zamanlarda oyun sektörü oldukça fazla ilgi görmeye başladı. Daha doğrusu oyuncular için geliştirilen donanımlara rağbet inanılmaz arttı. Oyuncular, onlar için geliştirilen ürünlerle hem avantaj sağlamak hem de oyun zevkini en üst düzeyde yaşamak istiyorlar. Bunu bilen üreticiler, sürekli büyüyen bu pazarda oyuncular için özel ürünler üretip bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Bu ürünlerden biri kuşkusuz oyuncu monitörleri . Örneğin Dell S2716DG gibi.



Oyun monitörlere bakıldığında, temel olarak iki farklı teknoloji karşımıza çıkıyor. AMD tarafından geliştirilen ve AMD ekran kartları ile yüksek performans sunan FreeSYnc teknolojisine karşın, Nvidia tarafından geliştirilen ve Nvidia ekran kartları ile senkron çalışan G-Sync teknolojili Monitörler bu pazarı domine etmiş durumdalar.



Bu teknolojiler esasında Monitör üreticilerin de işine geliyor. Çünkü bu teknolojilerden birini seçip ürünlerine entegre ettiklerinde, oyuncular için onaylı bir oyuncu monitörünü piyasaya sürmüş oluyorlar. Elbette önceden belirlenmiş standartlarla üretim yapmaları şart.



Durum böyle olunca ilk başlarda elin parmağı kadar az olan oyuncu Monitörü seçenekleri özellikle bu sene inanılmaz artmış durumda. Artık neredeyse her üreticinin oyuncular için onaylanmış bir ürünü piyasada bulunuyor. Tıpkı bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Dell S2716DG gibi.



Ergonomi



Dell, oyun monitörleri piyasasına biraz geç girdi. Ama bu demek olmuyor ki treni kaçırdı. Bu piyasa yeni sayılır ve gün geçtikçe de büyüyor. Bunu bilen Dell, biran önce hızlı bir giriş yapabilmek için Nvidia'nın G-Sync teknolojisini tercih etti. Bu elbette bir avantaj. Ama pahalı olan IPS ekran teknolojisi yerine 144 Hz hızında çalışan WQHD bir panel kullanması da bir o kadar da düşündürücü.



Dell ürünlerinde bizi şaşırtan bir özellik, oyuncular için geliştirilen bu monitörde bile teknolojileri ön plana çıkarmaması. Benzer üreticilere baktığımızda, en ufak bir ayrıntıyı hemen öne çıkartıp ürünü fazlasıyla abarttıklarını görüyoruz. Dell'de böyle bir durum söz konusu değil. Dell sakinliğini koruyor ve kesinlikle çizgisini bozmuyor.



Ürüne yakından baktığımızda, neredeyse çerçevesiz bir panel tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Oldukça ince olan bu çerçeve, Multi monitör sistemler için tam aranan özellikte. Ayak tasarımı ve duvara monte mekanizması oldukça basit ve stabil. Fakat parmak izine karşı da fazlasıyla hassas.



Dell S2716DG, yerden 30 cm'e kadar yükselebiliyor. Sağ ve sola 45 derecelik açılarla ayarlanabilen bu ürü Pivot özelliği sayesinde dikey olarak da kullanılabiliyor. Çerçevenin sağ tarafında bulunan OSD tuşlar oldukça sert. Monitörü ayarlamak için bu tuşlara sıkıca basmak gerekiyor. Bu da ister istemez, Dell S2716DG'yi sallıyor. Buna karşın OSD menüsü kesinlikle karmaşık değil ve ayarlara anında ulaşabiliyorsunuz.



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