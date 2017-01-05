Dünyanın en önemli teknoloji firmalarından olan Dell yeni monitörünü duyurmaya hazırlanıyor. Firma CES 2017 fuarı kapsamında dev boyutlarda ve üstün özelliklere sahip monitörü için son hazırlıkları yaparken ürünün fiyat bilgi ve diğer detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Dünyanın en önemli teknoloji firmalarından olan Dell yeni monitörünü duyurmaya hazırlanıyor. Firma CES 2017 fuarı kapsamında dev boyutlarda ve üstün özelliklere sahip monitörü için son hazırlıkları yaparken ürünün fiyat bilgi ve diğer detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Dell, Amerika'da Las Vegas'ta düzenelen CES 2017 tüketici elektroniğini fuarında pek çok farklı ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Firma fuardan hemen önce ise basına yaptığı duyuru ile yeni monitörünü tanıttı. S2718D adını taşıyan monitör üstün özellikler ile birlikte geliyor.



7” boyutunda bir panele sahip olan cihaz USB Tip-C üzerinden bilgisayara/görüntü kaynağına bağlanıyor. Dell'in iddiasına göre S718D dünyanın en ince monitörü. InfınityEdge gibi teknolojilerle de gelen cihaz 2560×1140 ekran çözünürlüğüne sahip. LG'nin yakın zamanda Apple MacBook düşünerek çıkardığı Tip-C 4K monitörü düşünüldüğünde daha düşük bir çözünürlük de olsa monitör pek çok kullanıcı için fazlasıyla iyi bir çözünürlük sunuyor.



sRGB renk paletinin %99'una destek veren monitör 23 Mart'ta satışa çıkıyor. Dünya genelinde 23 Mart itibariyle satışa çıkacak olan cihazın fiyatı ise 700 dolar olarak belirlenmiş.



Oldukça şık bir tasarıma sahip olan monitörün şık tasarımı yanında profesyonel kullanıcılar için düşünülmüş bir paneli bulunuyor. Yüksek kalitede görüntüler verebilen ekran bu işten para kazanan pek çok kişiyi mutlu edebilecek kapasiteye sahip.



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