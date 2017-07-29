Erzurum'da 15 Tammuz darbe girişiminin ardından FETÖ operasyonunda gözaltına alınmadan önce delilleri üniversite kampüsündeki çöp kutusuna atan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

21 TEMMUZ 2016'DA GÖZALTINA ALINDI

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı öğretim üyesi 60 yaşındaki Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç, 21 Temmuz 2016'da gözaltına alındı.

POLİSLER, BİLGİSAYAR KASASINI ALARAK EVİNE GÖTÜRDÜĞÜNÜ VE FLASH BELLEKLERİ ÇÖPE ATTIĞINI TESPİT ETTİ

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Prof. Dr. Tanç'ın fakültedeki çalışma odasında yapılan aramada, bilgisayar kasasının yerinde olmadığı belirlendi. Üniversiteye ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç'ın odasındaki bilgisayar kasasını alarak evine götürdüğünü ve flash bellekleri de çöpe attığını tespit etti.

ÇÖP KUTUSUNDA 3 FLASH BELLEK ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine Prof. Dr. Tanç'ın üniversite lojmanlarındaki evine giden ekipler, iş yerinden götürdüğü bilgisayar kasasına ulaştı. Ekipler, aynı bölgedeki çöp kutusunda da 3 flash bellek ele geçirdi. Kasa ve flash bellekleri inceleyen polis, Prof. Dr. Tanç ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen arasındaki karşılıklı yazışmalar ve sohbet toplantılarında kullandığı değerlendirilen çeşitli belgelere ulaştı. Prof. Dr. Tanç'ın gönderdiği mektuplarda Gülen'e iltifat ettiği, Gülen'in de kendisine teşekkür ettiği belirlendi.

DELİLLERİ YOK ETME GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ

Prof.Dr. Halil İbrahim Tanç'ın 21 Temmuz günü gözaltına alınmadan önce delilleri yok etme görüntüleri, güvenlik kamerası görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Saat 07.00 sıralarında fakülteye gelen ve iki kez girip çıkan Prof. Dr. Tanç'ın ilkinde bilgisayar kasasını, ikincisinde de çantasını otomobiline bırakması yer alıyor. Otomobiliyle üniversite yerleşkesinde bir süre gittiği ve daha sonra lojmanlara geldiği görüntülere yansıyan Prof. Dr. Tanç'ın, saat 07.23'de park ettiği aracından aldığı bilgisayar kasasını evine götürmesi de kameralar tarafından kaydedildi. Kayıtların devamındaki görüntülerde kampüsteki Anıtlar mevkisine giden Prof. Dr. Tanç'ın, etrafını kontrol ettikten sonra saat 09.36 sıralarında da çöp kutusuna cebindeki flash bellekleri atması yer aldı.

15 YILDAN 22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kanun Hükmündeki Kararname ile meslekten ihraç edilen Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç hakkında hazırlanan iddianame Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Halil İbrahim Tanç hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'"suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

BAŞKA BİR ŞÜPHELİ, FAKÜLTEDE "FETÖ" DENİLDİĞİNDE AKLA GELEN İLK İSMİN SANIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İddianamede Tanç'ın delilleri attığı çöp kutusundaki aramada üzerinde "Yeni Ümit İlimler ve Kültür Dergisi" ibareleri yazılı metal görünümlü flash bellek ele geçirildiğine yer verildi. Tanık ifadelerine de yer verilen iddianamede başka bir soruşturmanın şüphelisi Y.K. fakültede "FETÖ"denildiğinde ilk akla gelen kişinin Halil İbrahim Tanç olduğunu söyledi. Y.K., eski Prof. Tanç'ın en çok kurban toplayanlardan biri olduğunu burs ve haftalık sohbetlere katıldığını bildirdi.

ÖĞRENCİLİK DÖNEMİNDE KALDIĞI ARKADAŞ EVİNİN ÖRGÜTÜN OLMADIĞINI BELİRTTİ

"İlahiyat Fakültesi imamı" olduğu iddia edilen Halil İbrahim Tanç, savunmasında öğrencilik döneminde taşındığı arkadaş evinin örgütün olduğunu bilmediğini öne sürdü. Tanç, "Arkadaşlar, Gülen'e ait vaaz kasetlerini dinlemeye başladı. Ben de dinledikçe Gülen'in vaaz usulü hoşuma gitti ve öylece başlamış oldum. Fakülteden mezun olduktan sonra Erzurum'da yaşamaya devam ettim ve açılan bir sınava katıldım. Yüksek İslam Enstitüsüne asistan olarak girdim. Bu süreçte örgütün evlerinde kalan İlahiyat Fakültesinin talebeleriyle irtibatım devam etti. İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilere örgütün evlerinde kalmaları, yurtlarına gitmeleri ve himmet adı altında örgüte yardımlarda bulunmaları, Zaman gazetesi, Sızıntı dergisine abone olmaları konusunda tavsiye ve telkinlerde bulundum. O dönem örgütün evinde kalmak, yurtlarına gitmek, Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olmak yasak değildi. Ben de bu örgüte olan sevgim nedeniyle öğrencilere bu konuda bazı zamanlarda tavsiye ve telkinlerde bulundum" dedi. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmek üzere ABD'ye gittiği tespit edilen Halil İbrahim Tanç'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: haberinburada