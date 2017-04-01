İstanbul polisi, Fırat Delibaş'ın elebaşını yaptığı suç örgütüne operasyon düzenledi. Baskında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Fırat Delibaş ise aranıyor.



İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, elebaşılığını Fırat Delibaş'ın yaptığı iddia edilen bir suç örgütü belirledi. Sözcü gazetesinin haberine göre yıllar önce Tarlabaşı'da kapkaç ve hırsızlık mallarını evlere depolanması ve sokakları kameralarla izlemesiyle gündeme gelen Delibaş'ın çetesi takibe alındı.







kaynak:sabah