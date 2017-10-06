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DELİ İBO YENİ TAKIMINI BULDU


Deli İbo yeni takımını buldu
Tarih : 06 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Deli İbo Yeni Takımını Buldu(10/10)6

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi.

MUSTAFA DENİZLİ OLMAYINCA ROTA İBRAHİM ÜZÜLMEZ'E KAYDI

Hikmet Karaman ile yolları ayırdıktan sonra ilk olarak Mustafa Denizli ile görüşen Rizespor, tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşamayınca İbrahim Üzülmez'i göreve getirme kararı aldı.

Daha önce Rizespor'da yardımcı antrenör olarak göerev yapan İbrhim Üzülmez, kariyerinde daha önce Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'da teknik direktörlük yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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