

Gaziantep Nizip ilçesinde Abdullah Özçakır'ın kullandığı 07 AOV 80 plakalı hafif araç Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 24. kilometresinde sürücünün driksiyon hakimiyiteni kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin isimleri detayda...



Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Abdullah Özçakar (52) idaresindeki 07 AOV 80 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 24. kilometresinde dereye devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki Azime (28) ve 2 aylık Gülnisa Özçakar olay yerinde yaşamını yitirdi.







