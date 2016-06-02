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dehşete düşüren korkunç kazada 1'i bebek 3 kişi öldü!

DEHŞETE DÜŞÜREN KORKUNÇ KAZADA 1'İ BEBEK 3 KİŞİ ÖLDÜ!

Gaziantep Nizip ilçesinde Abdullah Özçakır'ın kullandığı 07 AOV 80 plakalı hafif araç Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 24. kilometresinde sürücünün driksiyon hakimiyiteni kaybetmesi sonucu devrildi.

Tarih : 02 Haziran 2016, 17:00
Puan Ver : Dehşete Düşüren Korkunç Kazada 1'i Bebek 3 Kişi Öldü!(7/10)8


Gaziantep Nizip ilçesinde Abdullah Özçakır'ın kullandığı 07 AOV 80 plakalı hafif araç Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 24. kilometresinde sürücünün driksiyon hakimiyiteni kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin isimleri detayda...



Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Abdullah Özçakar (52) idaresindeki 07 AOV 80 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 24. kilometresinde dereye devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki Azime (28) ve 2 aylık Gülnisa Özçakar olay yerinde yaşamını yitirdi.



 








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