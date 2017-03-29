Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

dehşet! polise anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

DEHŞET! POLİSE ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Fatih'te Bezmialem Vakıf Üniversitesi hastanesinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Arefe Çakır, hafriyat kamyonunun altında kalarak öldü

Tarih : 29 Mart 2017, 14:16
Puan Ver : Dehşet! Polise Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu!(10/10)8


EŞİ KARŞIYA GEÇMEYİ BAŞARDI, YAŞLI KADIN GEÇEMEDİ!



Hüseyin Çakır karşıya geçmeyi başarırken talihsiz kadın Aksaray istikametinde seyreden A.H.K idaresindeki 34 LVH 69 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi



.EŞİ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLEN YAŞLI ADAM, OLAYI POLİSLERE GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI



Arefe Çakır'ın eşi Hüseyin Çakır o anları ise acılı gözlerle izledi. Kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri ise yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Eşini gözleri önünde kaybeden tahilsiz eş Hüseyin Çakır, olayı polis ekiplerine gözyaşı dökerek anlattı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dehşet  Polise  Anlatırken  Gözyaşlarına  Boğuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER