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dehşet: önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu

DEHŞET: ÖNCE KIZ ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU

Bursa'da yanında getirdiği tabanca ile sınıfa giren 16 yaşındaki H.C., 16 yaşındaki Nilüfer Acar'ı öldürdükten sonra silahı başına ateşleyerek intihara kalkıştı. Hasan C.'nin sınıfın erkek öğrencilerinin görüştüğü Whatsapp grubuna "Nilüferi vurmaya geliyorum" yazdığı ortaya çıktı.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:46
Puan Ver : Dehşet: Önce Kız Arkadaşını Sonra Kendini Vurdu(4.4/10)5


Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesindeki Hürriyet Anadolu Lisesinin 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Hasan C. sınıfta arkadaşı aynı yaştaki Nilüfer Acarı, sınıfta öğrencilerin gözleri önünde tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Nilüfer Acar, olay yerinde yaşamanı yitirirken Hasan C. Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



 



kaynak:hürriyet








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