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dehşet! eski eşini telle boğarak öldürdü...

DEHŞET! ESKİ EŞİNİ TELLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ...

İzmir'de boşandığı eşini çocukları uykudayken telle boğarak öldüren kişi daha sonra polisi arayıp kendini ihbar etti.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 09:13
Puan Ver : Dehşet! Eski Eşini Telle Boğarak Öldürdü...(10/10)7


İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi 3 çocuğu uykudayken boşandığı eşini telle boğarak öldürdü.



Olay, Güzelyalı Mahallesi 22 sokakta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Mürşit Sam ile 40 yaşındaki Üsküdar Sam bir süre önce boşandı. Üsküdar Sam 3 çocuğunu alarak yeni taşındıkları evde yaşamanı sürdürmeye başladı. Bugün gece saatlerinde boşandığı eşinin evine giden Mürşit Sam, Üsküdar Sam'la konuşmak istedi.



İlk başta konuşmak istemeyen Üsküdar Sam, çocuklar uyanmasın diye Mürşit Sam'ı eve aldı.Konuşmaya başlayan çift, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa bir süre kavgaya dönüşünce gözü dönen Mürşit Sam, telle Üsküdar Sam'ı boğarak öldürdü. Olayın ardından Mürşit Sam, polisi arayarak eski eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine intikal ettiklerinde Üsküdar Sam'ın cansız bedeni ile karşılaştı.  Üsküdar Sam'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere  İzmir  Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, cinayet sırasında uyku da olan 3 çocuk ise polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Mürşit Sam, Cinayet Büro Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.



 



kaynak:milliyet






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