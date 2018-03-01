300 Kilo Dinamit Binayı Yıkmaya Yetmedi! Patlama Anı Kamerada
40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
Taraftarın Kolunu Isıran Futbolcuya Ceza!
Bodrum Otelleri Tatil Beklentilerinizi Sonuna Kadar Gerçekleştirmeyi Hedefliyor!
Fetö'nün Tsk Soruşturmasında 39 Asker Tutuklandı
Fenerbahçeli Mehmet Ekici, 102 Gün Sonra Bir İlki Yaşadı
Wesley Sneijder'den Yıllar Sonra Gelen Galatasaray İtirafı
Ak Parti- Saadet Görüşmesi Sona Erdi! İttifakla İlgili Açıklama Geldi
Ariel Ortega'dan Olay Sözler: Kariyerimin En Kötü Günleriydi
Dev Derbiye Dakikalar Kaldı! İşte Sürprizlerle Dolu 11'ler
Yolcu Minibüsü Çaya Uçtu! Yaralılar Var
Fenerbahçe'den Sert Açıklama: Suç Duyurusunda Bulunulacaktır
Emniyet Üniformaları Değişti!
Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı Düzenleyip Cep Telefonuna Çektiler
Beşiktaş'ın Yıldızı Quaresma'dan Transfer İtirafı: Teklif Aldım
Ypg'liler Püskürtülüyor! İşte Raco'nun Kuşatma Altındaki Görüntüleri
Erdoğan'a Senegal'de Görkemli Karşılama!
Malatya'da 19-0'lık Maç 60. Dakikada Hakem Kararıyla Bitti
Arjantin-İsrail Maçında Messi Oynarsa, Tangocular 3 Milyon Dolar Kazanacak
Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Koruması Fetö'den Gözaltında

Dehşet çiftliğinde kızları istismar eden sapık, öz kızını zincirletmiş

DEHŞET ÇİFTLİĞİNDE KIZLARI İSTİSMAR EDEN SAPIK, ÖZ KIZINI ZİNCİRLETMİŞ

Dehşet çiftliğinde yardıma muhtaç küçük kızlara istismarda bulunan sapık, 16 yaşındaki öz kızını da zincirletmiş. Genç kız babasından şikâyetçi olmasına rağmen delil yetersizliğinden serbest bırakılmış.

Tarih : 01 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Dehşet Çiftliğinde Kızları İstismar Eden Sapık, Öz Kızını Zincirletmiş(7/10)3

İstanbul Kayışdağı'ndaki 'Dehşet Çiftliği'ni günlerdir konuşuyor. Ataşehir'de zorla tutuldukları çiftlikte cinsel istismara uğrayan kızlar operasyonla kurtarılmıştı. Tutuklanan çiftlik sahibi sapık Abuzer Sayan, daha önce de çocukları alıkoymakla suçlanıp serbest kalmış. Şikâyet olmayınca kurtulan Sayan, 16 yaşındaki kızını da zincirletmiş, şikâyet edilmesine rağmen delil yetersiz gelmiş.

KORKAN MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Dehşet Çiftliği faili 22 Şubat günü 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'şantaj' suçlarından tutuklanmıştı. Küçük kızların birçoğu korkudan şikâyetçi olamazken, evine daha önce de baskın yapılan şüpheli ise "Kalacak yeri olmadığını belirtip kendi rızalarıyla geldiler. Ben de sokakta kalmamaları amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim. Alıkoymadım, cinsel tacizde bulunmadım" diye kendini savunmuştu.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK DEFA ŞİKAYET EDİLDİ

Abuzer Sayan'ın suç geçmişi ise yıllar öncesine dayanıyor. 2 evlilik yapıp 4 çocuk sahibi olan Sayan hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ilk şikâyet 2011'de yapıldı. 17 yaşındaki Ö.K. adlı kızın babası "Kızımı zorla alıkoyuyor" diyerek suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı. Küçük kız kendi rızasıyla Sayan'ın yanında kaldığını söyledi, şikâyetçi olmadı. Sayan ise bugün olduğu gibi "Onu korudum, yardımcı oldum" dedi. Mağdurun şikâyetçi olmadığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi. O tarihten sonra başka kızların aileleri de polise gitti ama mağdurlar şikâyetçi olmadığından 'delil yetersizliği' ile dosyalar kapandı.

GÖRÜNTÜLERE 1 YIL HAPİS VERİLDİ ANCAK ERTELENDİ

Bir ay sonra ise 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, nakletmek, satmak, ihraç etmek' suçundan Abuzer Sayan hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Telefonunda 18 yaşından küçük çocukların müstehcen görüntüleri bulunan Sayan'a 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası kesildi, ancak ceza ertelendi.

KENDİ KIZINI DA ZİNCİRLETTİ

Bir başka şikâyeti de Abuzer Sayan'ın öz kızı 2013'te yaptı. Bir dönem devlet yurdunda da kalan 16 yaşındaki G.S. hem babasından, hem de amcasından şikâyetçi oldu. Sonra da amcasının tehdidine maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetten vazgeçti. Sayan ilk eşi Z.Ü.'den boşandıktan sonra ikinci eşi S.B. ile yaşamaya başladı. İddiaya göre kızının annesiyle görüşmesini istemedi, onu amcası K.S.'nin evine yerleştirdi. Kardeşine talimat da vererek "Dışarı çıkmasın, gerekirse zincirle" dedi. Amcasının zincirlediği küçük kız camdan arkadaşlarına seslendi. Bir süre sonra zincirden kurtulduğunda ise polis eve gitti. Sayan ve kardeşi K.S., açılan 'kötü muamele' davasında yine 'delil yetersizliğinden beraat etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dehşet  Çiftliğinde  Kızları  İstismar  Eden  Sapık  Öz  Kızını  Zincirletmiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER