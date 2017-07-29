DEHŞET ANLARI! KÜÇÜK KIZ KOLUNU ASANSÖRÜN KAPISINA BÖYLE KAPTIRDI
Çin'de annesiyle birlikte asansörü kullanan küçük kız, kolunu asansörün kapısına sıkıştırdı. Dehşete düşen anne, kızını kurtarmaya çalıştı ama olmadı. O anlar kameralara yansıdı.
Çin'de annesiyle birlikte asansörü kullanan küçük kız, kollarını iki yana açarak oyun oynuyordu. Bu sırada kızın kollarından biri, asansörün açılan kapısına sıkıştı. Tüm bu yaşananlar asansördeki güvenlik kamerasına yansırken, küçük kıza ne olduğu öğrenilemedi.
KÜÇÜK KIZIN KOLU ASANSÖRÜN AÇILAN KAPISINA SIKIŞTI
Çin'de annesiyle birlikte asansörü kullanan küçük kız, kollarını iki yana açarak oyun oynuyordu. Bu sırada kızın kollarından biri, asansörün açılan kapısına sıkıştı.DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Gördüğü manzara karşısında dehşete düşen anne, acılar içinde kıvranan kızını kurtarmaya çalıştı ama olmadı. Paniğe kapılan kadın, bu kez de kapının tekrar kapanmaması için uğraş verdi. Tüm bu yaşananlar asansördeki güvenlik kamerasına yansırken, küçük kıza ne olduğu öğrenilemedi.
Kaynak: haberinburada
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