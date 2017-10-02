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Değiştirdiği Çaydanlıkta Altın ve Paralarını Unutan Kadın, Servetine Yeniden Kavuştu

DEĞİŞTİRDİĞİ ÇAYDANLIKTA ALTIN VE PARALARINI UNUTAN KADIN, SERVETİNE YENİDEN KAVUŞTU

İstanbul'da satın aldığı çaydanlığı değiştirdikten sonra Fransa'ya dönen ve eski çaydanlığın içinde unuttuğu 2 kilo altını ve 20 bin doları hatırlayan kadın, şans eseri servetine kavuştu.

Tarih : 02 Ekim 2017, 10:20
Puan Ver : Değiştirdiği Çaydanlıkta Altın Ve Paralarını Unutan Kadın, Servetine Yeniden Kavuştu(7/10)3

Arnavutköy'de aldığı çaydanlığı değiştirerek Fransa'ya giden bir vatandaş, değiştirdiği çaydanlığın içinde servet unuttu. 2 kilo altın ve 20 bin dolar unutan vatandaş, annesini arayarak durumu iletti. Bunun üzerine iş yerine gelen anne, değiştirilen çaydanlığın içine bakınca unutulan para ve altınları buldu.

İŞ YERİNE GERİ GİDEREK ÇAYDANLIĞI DEĞİŞTİRDİ

Fransa'da yaşayan bir kadın Arnavutköy'de yaşayan annesini yaklaşık bir ay önce ziyarete geldi. Arnavutköy'de alışverişe çıkan kadın bir iş yerinden çaydanlık alarak annesinin evine geri döndü. Kadın, yaklaşık 2 kilo altınla birlikte 20 bin dolarını çaydanlığın içine koydu. Bir süre sonra Fransa'ya geri dönmesi gereken kadın tam gideceği sırada iş yerine gelerek çaydanlığı değiştirdi.

SERVETİNİ ÇAYDANLIKTA UNUTUP FRANSA'YA GİTTİ

Yeni aldığı çaydanlıkla Fransa'ya geri dönen kadın, döndükten bir süre sonra altınlarını ve parasını iş yerine geri verdiği çaydanlığın içinde unuttuğunu fark etti. Hemen Arnavutköy'de yaşayan annesini arayan kadın, çaydanlığın içinde parasını unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine mağazaya gelen anne, mağaza çalışanları ile birlikte değiştirilen çaydanlığın içine baktı. Çaydanlığın içine bakan çalışanlar, paraları ve altınları bularak kadının annesine teslim etti. Parayı alan kadın daha sonra iş yerinden ayrıldı.

ALTINLARI BULAN İŞ YERİ ÇALIŞANI YAŞANANLARI ANLATTI

Annenin iddiası üzerine çaydanlığı kontrol ederek içindeki altın ve paraları bulan iş yeri çalışanı Gizem Nur Toy, "Öncelikle arkadaşlar buraya kız için alışveriş yapmaya gelmişlerdi. Kızı Fransa'da oturuyormuş. Gelip buraya alışveriş yaptılar. 500 TL'lik bir alışveriş yapılmıştı. Sonrasında kızı Fransa'ya döneceği zaman aile geldi ve çaydanlığı değiştirmek istediğini söyledi. Apar topar çaydanlığı koyup yenisini alıp gittiler. Arasından 15 gün geçtikten sonra aile tekrardan geldi ve içinde ziynet eşyalarını unuttuğunu ve bunu geri almak istedikleri söylediler. Biz de, tabi deyip çaydanlığı açtığımızda içinde ziynet eşyalarının bulunduğunu gördük" dedi.

"AĞIRLIĞI FARK ETTİK, BELKİ MALINDANDIR DEYİP GERİ VİTRİNE KONULDU"

İş yeri çalışanı Gizem Nur Toy, sözlerine şöyle devam etti: "Vitrinler genelikle temizleniyor. Çaydanlık elimize alındığı zaman belkide malındandır diye denilip dikkat edilmeyip geri yerine konuldu. Çaydanlıktaki ağırlığı fark ettik belki malındandır deyip geri vitrine konuldu. Toplu bir miktarda bilezik, iki deste para, çeyrek vardı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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