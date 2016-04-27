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değer deniz cinayetinde 45 yıl hapis cezası

DEĞER DENİZ CİNAYETİNDE 45 YIL HAPİS CEZASI

Müzisyen Değer Deniz'in Beyoğlu'ndaki evinde öldürülmesine ilişkin davada olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan sanık 45 yıl hapis cezası aldı.

Tarih : 27 Nisan 2016, 14:19
Puan Ver : Değer Deniz Cinayetinde 45 Yıl Hapis Cezası(9/10)8


Müzisyen Değer Deniz'in  uğradığı cinsel saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.



İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan tutuklu sanık C.M. katıldı. Duruşmada Değer Deniz'in kardeşleri Orhan ve Amaç Deniz ile annesi Ayşe Sevinç Sözer de hazır bulundu.



Deniz ailesini 5 avukat, sanığı ise avukat Altan Akbaş temsil etti.



Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık C.M'nin, "cinsel saldırı" suçundan 12 yıl, "nitelikli yağma" suçundan 9 yıl ve diğer suçlarını gizlemek amacıyla "kasten öldürme" suçundan da 24 yıl olmak üzere 45 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Cezada sanık hakkında yaşı 18'den küçük olduğu için indirim yapan heyet, "yargılamadaki tavırları ve suç işlemedeki soğukkanlılığı" nedeniyle sanıkla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda yer alan diğer indirim maddelerini uygulamadı








Etiketler: Değer  Deniz  Cinayetinde  45  Yıl  Hapis  Cezası    haber

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