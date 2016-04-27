

Müzisyen Değer Deniz'in uğradığı cinsel saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.



İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan tutuklu sanık C.M. katıldı. Duruşmada Değer Deniz'in kardeşleri Orhan ve Amaç Deniz ile annesi Ayşe Sevinç Sözer de hazır bulundu.







Deniz ailesini 5 avukat, sanığı ise avukat Altan Akbaş temsil etti.







Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık C.M'nin, "cinsel saldırı" suçundan 12 yıl, "nitelikli yağma" suçundan 9 yıl ve diğer suçlarını gizlemek amacıyla "kasten öldürme" suçundan da 24 yıl olmak üzere 45 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.







Cezada sanık hakkında yaşı 18'den küçük olduğu için indirim yapan heyet, "yargılamadaki tavırları ve suç işlemedeki soğukkanlılığı" nedeniyle sanıkla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda yer alan diğer indirim maddelerini uygulamadı