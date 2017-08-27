Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu'nun Ayakları Olay Oldu

DEFNE SAMYELİ'NİN KIZI DEREN TALU'NUN AYAKLARI OLAY OLDU

Sosyal medyadan cesur bir fotoğraflarını paylaşan Deren Talu'nun ayaklarını görenler, "Kaç numara ayakkabı giyiyorsun?" sorularıyla mesaj yağmuruna tuttu.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu'nun Ayakları Olay Oldu(9/10)5

Deren Talu instagram hesabından 3 kare fotoğraf paylaştı. Şort ve göbeğini ortada bırakan dekolteli bir kıyafet tercih eden Deren Talu'nun bu paylaşımına yorum yağdı.

ADINI GENİŞ KİTLELERE DUYURDU

Eğitim hayatını yurt dışında sürdürürken bir giyim firması için verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sonrasında bir banka reklamında boy göstererek adını geniş kitlelere duyurdu.

PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATIYOR

Güzelliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Deren Talu, dönem dönem yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Katıldığı davetlerde çekilmiş kareleri ya da annesi ve kardeşiyle birlikte çekilmiş bir selfieyi hesabından paylaşan Talu son paylaşımıyla yine kendisinden söz ettirecek.

KAÇ NUMARA GİYİYORSUN?

Fotoğraflarını yoruma açık bir şekilde paylaşan Deren Talu özellikle uzun bacaklarıyla ilgili çok sayıda yorum aldı. Talu'nun esprili takipçileri onun neredeyse tamamen bacak olarak doğduğu şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı takipçileri ise Deren Talu'nun ayak numarasını sordu!

İşte Deren Talu'nun o paylaşımları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Defne  Samyeli  Nin  Kızı  Deren  Talu  Nun  Ayakları  Olay  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER