DEFNE SAMYELİ'NİN KIZI DEREN TALU'NUN AYAKLARI OLAY OLDU
Sosyal medyadan cesur bir fotoğraflarını paylaşan Deren Talu'nun ayaklarını görenler, "Kaç numara ayakkabı giyiyorsun?" sorularıyla mesaj yağmuruna tuttu.
Deren Talu instagram hesabından 3 kare fotoğraf paylaştı. Şort ve göbeğini ortada bırakan dekolteli bir kıyafet tercih eden Deren Talu'nun bu paylaşımına yorum yağdı.
ADINI GENİŞ KİTLELERE DUYURDU
Eğitim hayatını yurt dışında sürdürürken bir giyim firması için verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sonrasında bir banka reklamında boy göstererek adını geniş kitlelere duyurdu.
PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATIYOR
Güzelliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Deren Talu, dönem dönem yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Katıldığı davetlerde çekilmiş kareleri ya da annesi ve kardeşiyle birlikte çekilmiş bir selfieyi hesabından paylaşan Talu son paylaşımıyla yine kendisinden söz ettirecek.
KAÇ NUMARA GİYİYORSUN?
Fotoğraflarını yoruma açık bir şekilde paylaşan Deren Talu özellikle uzun bacaklarıyla ilgili çok sayıda yorum aldı. Talu'nun esprili takipçileri onun neredeyse tamamen bacak olarak doğduğu şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı takipçileri ise Deren Talu'nun ayak numarasını sordu!
İşte Deren Talu'nun o paylaşımları;
Kaynak: haberinburada
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