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defne samyeli, sarışın fotoğrafını paylaştı

DEFNE SAMYELİ, SARIŞIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Defne Samyeli, sosyal medya hesabından sarı peruklu fotoğrafını paylaşarak 'Cadılar Bayramı'nı kutladı.

Tarih : 02 Kasım 2016, 12:04
Puan Ver : Defne Samyeli, Sarışın Fotoğrafını Paylaştı(5/10)3


Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Defne Samyeli, sosyal medya hesabından sarı peruklu fotoğrafını paylaşarak 'Cadılar Bayramı'nı kutladı.



Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, 'Cadılar Bayramı'nı sosyal medyadan geçmişte çekilmiş bir fotoğrafıyla kutladı. Şu sıralar Los Angeles'ta olan 44 yaşındaki ünlü oyuncunun fotoğraftaki sarı saçları dikkat çekti.



DEFNE SAMYELİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI



Dünyada görkemli partilerle kutlanılan 'cadılar bayramı' Türkiye'de de son yıllarda dikkat çekiyor. Türk ünlüler de birbirinden farklı kostümlerle partilerde boy gösteriyor. Defne Samyeli bu yıl bir kostüm giymese de, geçmişte giydiği ilk Halloween kostümünü sosyal medya hesabından paylaştı.








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