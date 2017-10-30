DEFİNECİLER 100 YILLIK TARİHİ CAMİYİ TALAN EDİP KULLANILAMAZ HALE GETİRDİLER
Samsun'da define avcıları, tarihi camiyi talan ederek kullanılamaz hale getirdi.
Samsun'un en eski yerleşkelelerinden olan Tekkeköy ilçesinde, tarihi geçmişi 100 yıl öncesine dayanan Andyeri Köyü Camisi, define avcılarının hedefi oldu.
DAHA ÖNCE KİLİSE OLARAK KULLANILMIŞ
1800'lü yıllarda Rumların yaşadığı dönemde kilise olarak kullanılan ve Müslümanların bölgeye yerleşmesiyle birlikte onarılarak camiye çevrilen tarihi yapı, adeta harabeye dönmüş durumda. Samsun'un çeşitli bölgelerinde hazine bulmak için birçok yeri kazarak alt üst eden define avcıları bu kez tarihi camide hazine olduğunu düşünerek önce caminin önünde hendek şeklinde bir kazı çalışması yaptı. Daha sonra hazinenin eskiden kilise olarak kullanılan caminin içerisinde olduğunu düşünen define avcıları, camiyi tamamen kullanılamaz hale getirdi.
ALTIN İÇİN KAZMIŞLAR
Konuyla ilgili açıklama yapan Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Şerif Aydın, "Burası 1800 yıllarında yapılan Andreas Andonis Crurh isimli bir kiliseydi. Tabii daha sonraları burası cami olarak kullanıldı. Daha sonraki dönemlerde ise burası tarihi yer olduğu için Koruma Kurulu tarafından tescil edildi. Restorasyon kapsamına alınmıştı. Ancak Rumlardan kalma altınların olduğu iddiasıyla ve tarihi dokulardan faydalanmak için bazı meraklı kişiler tarafından bu yapıya zarar verilmiş durumda. Bu çok yanlış bir şey. Bunlar bize mirastır. Bizim bunlara sahip çıkıp korumamız gerekiyor. Biz belediye olarak bu yapılara bir çivi dahi çakmazken bu kişiler gelip buraları talan ediyor. Bu tür kişiler her yerde var maalesef. Bu caminin ilk olarak önünü kazmışlar. Kendilerince orada bir şey olduğunu düşünmüşler daha sonra ise camiye zarar vermişler." dedi.
Kaynak: haberinburada
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