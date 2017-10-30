Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Defineciler 100 Yıllık Tarihi Camiyi Talan Edip Kullanılamaz Hale Getirdiler

DEFİNECİLER 100 YILLIK TARİHİ CAMİYİ TALAN EDİP KULLANILAMAZ HALE GETİRDİLER

Samsun'da define avcıları, tarihi camiyi talan ederek kullanılamaz hale getirdi.

Tarih : 30 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Defineciler 100 Yıllık Tarihi Camiyi Talan Edip Kullanılamaz Hale Getirdiler(9/10)5

Samsun'un en eski yerleşkelelerinden olan Tekkeköy ilçesinde, tarihi geçmişi 100 yıl öncesine dayanan Andyeri Köyü Camisi, define avcılarının hedefi oldu.

DAHA ÖNCE KİLİSE OLARAK KULLANILMIŞ

1800'lü yıllarda Rumların yaşadığı dönemde kilise olarak kullanılan ve Müslümanların bölgeye yerleşmesiyle birlikte onarılarak camiye çevrilen tarihi yapı, adeta harabeye dönmüş durumda. Samsun'un çeşitli bölgelerinde hazine bulmak için birçok yeri kazarak alt üst eden define avcıları bu kez tarihi camide hazine olduğunu düşünerek önce caminin önünde hendek şeklinde bir kazı çalışması yaptı. Daha sonra hazinenin eskiden kilise olarak kullanılan caminin içerisinde olduğunu düşünen define avcıları, camiyi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

ALTIN İÇİN KAZMIŞLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Şerif Aydın, "Burası 1800 yıllarında yapılan Andreas Andonis Crurh isimli bir kiliseydi. Tabii daha sonraları burası cami olarak kullanıldı. Daha sonraki dönemlerde ise burası tarihi yer olduğu için Koruma Kurulu tarafından tescil edildi. Restorasyon kapsamına alınmıştı. Ancak Rumlardan kalma altınların olduğu iddiasıyla ve tarihi dokulardan faydalanmak için bazı meraklı kişiler tarafından bu yapıya zarar verilmiş durumda. Bu çok yanlış bir şey. Bunlar bize mirastır. Bizim bunlara sahip çıkıp korumamız gerekiyor. Biz belediye olarak bu yapılara bir çivi dahi çakmazken bu kişiler gelip buraları talan ediyor. Bu tür kişiler her yerde var maalesef. Bu caminin ilk olarak önünü kazmışlar. Kendilerince orada bir şey olduğunu düşünmüşler daha sonra ise camiye zarar vermişler." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Defineciler  100  Yıllık  Tarihi  Camiyi  Talan  Edip  Kullanılamaz  Hale  Getirdiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER