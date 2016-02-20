

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen olay bu kadarına da pes dedirtti. Geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Kutu Han'da işçiler tarafından çıkarılan hazinenin ardından define avcıları gözünü şimdi de İzmir'in tarihi kentlerinden biri olan Tire'ye dikti.







Türbeleriyle meşhur olan Tire'de, Balım Sultan Zaviyesi bahçesinde bulunan ve 700 yıllık olduğu öne sürülen İsa Baba Türbesi de definecilerden nasibini aldı. Bir süre önce kimliği belirsiz kişi yada kişiler İsa Baba Türbesi'ne gelerek türbe içerisinde bulunan iki mezardan birini kazarak türbeyi talan etti.







Olay, türbeye ibadet etmeye gelen bir gurup vatandaş tarafından ortaya çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde bir gurup ziyaretçi, hem Balım Sultan Türbesi'ni hem de İsa Baba Türbesi'ni ziyaret etmek için türbelerin bulunduğu alana geldi.







Bu sırada gurubun içinden bir kişi İsa Baba Türbesi'nin kapısının açık olduğunu gördü ve kapıdan içeri girdi. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını anlamayan ziyaretçi durumu hemen Jandarma'ya bildirdi.







Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Tire müzesi yetkilileriyle birlikte Türbeye geldi. Olay yerinde detaylı inceleme başlatan Jandarma, mezarın kim yada kimler tarafından kazıldığı hakkında çok yönlü çalışma başlattı.







Müze yetkililerinin de incelemeye aldığı konu, Tire'de büyük yankı uyandırdı. Jandarma ve Polis ekipleri ilçeye gelen define avcılarını yakalamak ve diğer tarihi yerleri korumak için Tire'de alarmın rengini kırmızıya çevirdi. Türbenin kim yada kimler tarafından kazıldığı henüz belirlenemezken güvenlik güçleri şimdi her yerde define avcılarını arıyor.