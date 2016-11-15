

Atak Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram'ın araştırma ve çalışmaları sonucu bu yılın başlarında bulunan Kargapazarı Şehitliği, define avcılarının hedefi oldu. 350 subay ve erin naaşlarının bulunduğu şehitlikte kazı yaparak define arayan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilecek.







kaynak:sonhaber