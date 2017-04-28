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define ararken göçük altında kalarak can verdi

DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Bursa'da define aramak için oğluyla birlikte tünel kazan bir kişi göçük altında kalarak can verdi.

Tarih : 28 Nisan 2017, 09:18
Puan Ver : Define Ararken Göçük Altında Kalarak Can Verdi(5/10)2


Edinilen bilgiye göre olay gece 01.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.



Ormanlık alanda Kaçak kazı yaparak tünel açan Ali Ç.(57) ve toprağın çökmesiyle göçük altında kaldı. Ali Ç.'ye yardım etmek için orada bulunan Erdoğan Ç.(27) babasının göçük altında kaldığının görünce 112'yi arayarak yardım istedi.



Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afad ve 112 Acil Servis ekipleri Ali Ç.'nin göçük altından kurtarılması için çalışmalara başladı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmalarının sonucu göçük altından çıkarılan Ç.'ye ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı fakat yapılan müdahaleye rağmen bir sonuç alınamadı ve Ali Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



 



kaynak:milliyet








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