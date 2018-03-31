DEFİLEYE KATILAN YASEMİN, MANKENLERİ GÖLGEDE BIRAKTI
Önceki akşam Zorlu PSM'de düzenlenen defileye katılan güzel oyuncu Yasemin Allen, derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
Zorlu PSM'de gerçekleşen defileye katılan oyuncu Yasemin Allen, derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle dikaktleri üzerine çekti.
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER KATILDI
Tuvanam, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul AW 2018/19 kapsamında önceki akşam Zorlu PSM'de couture koleksiyonunu sundu. Başmankenliğini Çağla Şıkel'in yaptığı defilede Didem Soydan ile birlikte 27 manken yer aldı. Defileye, Alara Koçibey-Paris Uzan, Ebru Akel, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Songül Öden, Hazal Kaya, Yağmur Tanrısevsin, Merve Boluğur, Emina Jahovic, Jülide Ateş, Yasemin Allen, Şeyma Subaşı, Funda Arar, İpek Köse gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok davetli katıldı.
EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN İSİM YASEMİN ALLEN OLDU
Defileye katılan ünlü isimler şıklıklarıyla podyumdaki mankenleri aratmadı. Yasemin Allen, derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN SELFIE ÇILGINLIĞI
Defilenin en renkli isimlerinden biri Şeyma Subaşı oldu. Elinden cep telefonunu düşürmeyen Subaşı, defile öncesi Songül Öden ve Hazal Kaya'nın aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla bol bol selfie yaptı.
Yasemin Allen, gecede böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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