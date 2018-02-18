DEFİLEDEKİ, KIYAFETLERİ GÖRENLER 'BU NASIL MODA' DİYOR
Dünyanın gözünü çevirdiği Lonra Moda Haftası başladı. Sergilenen kıyafetleri görenler "Bu nasıl moda" demeden edemedi.
16 Şubat'ta başlayan Londra Moda Haftası, ilginç defilelere sahne oluyor. Tasarımcıların birbirinden cesur kıyafetlerini sergilediği moda haftasında, öyle kıyafetler var ki, görenlerin ağzı açık kalıyor.
KIYAFETLERİ GÖRENİN AĞZI AÇIK KALIYOR
Central Saint Martins MA isimli moda şirketinin defilesi, Londra Moda Haftası'na damga vurdu. Defilede o kadar ilginç kıyafetler sergilendi ki, bir bakan bir daha baktı. Dün başlayan 2018 Londra Moda Haftası, 20 Şubat'a kadar devam edecek.
İşte defileden kareler:
Kaynak: haberinburada
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