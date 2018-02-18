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Defiledeki, kıyafetleri görenler 'Bu nasıl moda' diyor

DEFİLEDEKİ, KIYAFETLERİ GÖRENLER 'BU NASIL MODA' DİYOR

Dünyanın gözünü çevirdiği Lonra Moda Haftası başladı. Sergilenen kıyafetleri görenler "Bu nasıl moda" demeden edemedi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 09:20
Puan Ver : Defiledeki, Kıyafetleri Görenler 'bu Nasıl Moda' Diyor(10/10)6

16 Şubat'ta başlayan Londra Moda Haftası, ilginç defilelere sahne oluyor. Tasarımcıların birbirinden cesur kıyafetlerini sergilediği moda haftasında, öyle kıyafetler var ki, görenlerin ağzı açık kalıyor.

KIYAFETLERİ GÖRENİN AĞZI AÇIK KALIYOR

Central Saint Martins MA isimli moda şirketinin defilesi, Londra Moda Haftası'na damga vurdu. Defilede o kadar ilginç kıyafetler sergilendi ki, bir bakan bir daha baktı. Dün başlayan 2018 Londra Moda Haftası, 20 Şubat'a kadar devam edecek.

İşte defileden kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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