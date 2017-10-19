Mark Mobius'un Templeton Fonu'nun da yatırımcıları arasında olduğu hazır giyim perakendecisi Defacto, konu hakkında bilgi sahibi üç kişinin verdiği bilgiye göre uluslararası ve yerli beş yatırım bankası ile gelecek yıl şirketin Borsa İstanbul'da halka arzı için çalışmaya başladı.

HALKA ARZ 2018'İN İLK YARISINDA OLACAK

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynakların verdiği bilgiye göre, DeFacto Perakende Ticaret A.Ş., halka arz için Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc ve Ünlü & Co.'yu küresel danışmanlar olarak yetkilendirirken; İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de yerli aracılar oldu.

Halka arzın muhtemelen 2017 finansal sonuçları baz alınarak gerçekleştirileceğini belirten kaynaklar, arzın 2018'in ilk yarısında olabileceğini söyledi. 2016 yılında 2 milyar liralık (540 milyon dolar) hasılatı olan şirketin, 2017'de satışlarını 2,4 milyar liranın üzerine çıkarması öngörülüyor.

350 MİLYON DOLARA KADAR GELİR SAĞLAMAYI PLANLIYOR

DeFacto Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ateş, Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, şirketin hasılatının yılın ilk yarısında yüzde 34 artışla 1,2 milyar liraya yükseldiğini belirtmişti.

DeFacto, Citi, HSBC, İş Yatırım ve Ak Yatırım konuya ilişkin yorum yapmadı.

Kaynaklardan biri, ortakların halka arzdan 350 milyon dolara kadar gelir sağlamayı hedeflediğini söyledi. Templeton Emerging Markets Group altında yer alan bir fon 2015 yılında Defacto'nun yüzde 8 hissesini açıklanmayan bir fiyata satın almıştı. DeFacto CFO'su Önder Şenol, o günlerde yaptığı açıklamada Templeton'ın çıkışının halka arz yoluyla olabileceğini kaydetmişti.

DeFacto'nun 2016 sonu itibariyle 329'u Türkiye'de, 110 tanesi yurt dışında olmak üzere toplam 439 mağazası bulunuyor. Ateş, Ağustos ayındaki açıklamasında, bu yıl yurt içi ve dışında toplam 100 yeni mağaza açma hedefleri olduğunu söylemişti. (BLOOMBERG)

Kaynak: haberinburada