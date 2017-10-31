DEDİKODU, İŞ YERİNDE KOVULMA NEDENİ SAYILIYOR
İş yerinde dedikodu haklı bir kovulma nedeni sayılıyor. Dedikodu yayarak huzursuzluk yaratan yöneticiler de bu kuraldan muaf değil. "İspatlanamaz" denilerek yapılan dedikodu beklenmedik sonuçlar doğurabilir.
İş arkadaşlıkları sağlam kurulursa derin dostlukların kaynağı olabilirken, iş arkadaşları birbirleri hakkında dedikodu çıkartırlarsa bu, işten atılmaya varabilir. İşyerinde dedikodu genellikle aynı düzeydeki çalışanlar veya yöneticiler hakkında çıkartılır. Ancak bugünkü yazımıza konu olayda, ast-üst hakkında değil, üst-ast hakkında dedikodu çıkarttığı için işinden olmuş.
HUZURSUZLUK YARATMIŞ
Bahse konu olayda bölge müdürü olarak çalışan kişi, işyerindeki olayları çalışanların eşlerine aksettirmiş ve bu nedenle hem dedikodu ortamı oluşturmuş, hem de huzursuzluk yaratmış. Yönetici konumundaki diğer çalışanlara küfürlü sözler sarf ettiği ve dedikodu ortamı oluşturduğu için işten çıkarılmış. İşe iade davasında işveren çalışanı bu nedenlerle işten çıkarttığını savunmuş ancak yerel mahkeme bu iddiaların ispatlanmaması nedeniyle işvereni haksız buldu.
YARGITAY DA SUÇLU BULUYOR
Yargıtay kararında çalışanlar için çok önemli işaretler var. İşyerinde dedikodu çıkartmak ve çıkartılan dedikoduların tahmin edilemeyen sonuçlara neden olması çalışanları işinden edebilir. İspatlanması güç olmakla birlikte, Yargıtay olayın tanıklarını dinleyerek, olayı ortaya koyan belgeleri inceleyerek ve savunmalar üzerinden karar verebilir.
YAŞANMIŞ BİR OLAY
İşyerinde yönetici konumundaki çalışan, aynı işyerinde çalışan bir erkekle kadını çok samimi gördüğünü başka bir çalışanın eşine aktarmış ve bu çalışanın eşi de bunu erkek çalışanın eşine aktarmıştır. Bunu öğrenen erkek çalışanın eşinin, sonuçta hem eşinin, hem de dedikodusu çıkan kadın çalışanın işten çıkartılmasını istediği tespit edilmiştir. Çıkartılan bir dedikodu ailelere de yansıyınca süreç çığırından çıkmış ve tahmin edilemez noktalara ulaşmıştır.
MAHKEME SİCİLE BAKIYOR
Yargıtaya taşınan olayda çalışanın daha önce de aynı konularda çalışanları ile güven sorunu yaşaması ve kendi ekibini motive etmekte zorlanması söz konusudur. Böyle olunca Yargıtay aynı olayların tekrar gündeme gelmesi ve çalışanın geçmişte de aynı olayları yaşamış olması nedeniyle çalışan aleyhine karar vermiştir. Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, yerel mahkemenin yönetici konumundaki çalışanın şirket telefonu ile bahse konu mesajları attığının ispatlanamaması nedeniyle çalışanı haklı bulmasına rağmen Yargıtay, olayın yönetici konumundaki çalışanın davranışlarından kaynaklandığı, yaşanan olayların işyerinde huzursuzluğa yol açtığını ve bu durumun işyerindeki işleyişi bozduğuna karar vererek işvereni haklı bulmuştur. İş ilişkisinin daha fazla sürdürülemeyeceğine karar vererek işçinin işe iade edilmemesine karar vermiştir. Ancak işçinin geçerli nedenle işten çıkartıldığına karar verdiği için işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Kaynak: haberinburada
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