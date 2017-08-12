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DEDESİ, MİNİBÜSÜYLE GERİ MANEVRA YAPARKEN TORUNUNU EZİP ÖLDÜRDÜ


Dedesi, Minibüsüyle Geri Manevra Yaparken Torununu Ezip Öldürdü
Tarih : 12 Ağustos 2017, 21:30
Puan Ver : Dedesi, Minibüsüyle Geri Manevra Yaparken Torununu Ezip Öldürdü(10/10)6

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Mithat Aslan, geri manevra yaptığı minibüsüyle 3 yaşındaki torunu Elif Aslan'ı ezerek ölümüne neden oldu.

TORUNUN ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Kaza, öğleden sonra Beşgöze Köyü'nde meydana geldi. Mithat Aslan, 02 RA 837 plakalı minibüsüyle geri manevra yaparken, torunu Elif'e çarptı. Minibüsün altında kalan küçük Elif'in çığlıklarını duyan Mithat Arslan, aracı durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Elif Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

JANDARMA TORUNU EZEN DEDEYİ GÖZALTINA ALDI

Elif Aslan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, torunu Elif'in ölümüne neden olan Mithat Aslan'ı gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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