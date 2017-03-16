Dedektif Avukat Müvekkilini Böyle Kurtardı!
Başbakan Avrupa'ya Rest Çekti: Faturası Ağır Olur
Çalışanlar İçin 2017 Yılının En İyi Şirketleri Açıklandı
Halo Wars 2 Demosu Pc'ye Çıktı
Lg G6 Avrupa Fiyatı Ortaya Çıktı
Ghost Recon: Wildlands İnceleme Puanları
Samsung Qled Tv Serisi İle Standartları Yükseltti
Neden Artık Kimse Tablet Almıyor?
Güzelleşeyim Derken Sağlığınızdan Olmayın!
Şampiyonlar Ligi'nde Son Çeyrek Biletleri...
Türkiye, Hollanda Skandalını Bm'ye Taşıdı
İbrahim Tatlıses'e 1.600 Lira Maaş Bağlanacak!
500 Bin Liralık Konuta 57 Bin Lira İndirim Geldi
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Datça Açıklarında 4.4 Büyüklüğünde Deprem
İstanbul'da Terör Operasyonu
Milli Takım Boks Şampiyonu Pompalı Tüfek İle Vuruldu
Skandal! Erdoğan'ın Eski Başyaveri Pkk'ya Hizmet Etmiş
Bütçe İki Ayda 4,6 Milyar Lira Fazla Verdi
Çatışmalarda Yaralanan 7 Öso Askeri Kilis'e Getirildi

dedektif avukat müvekkilini böyle kurtardı!

DEDEKTİF AVUKAT MÜVEKKİLİNİ BÖYLE KURTARDI!

İzmir'in Bornova ilçesinde oturan kadın ayakkabısı imalatçısı İsmail Yurthan, uzun süre birliktelik yaşadığı kız arkadaşı N.Ç'nin 'Eski erkek arkadaşım bana tecavüz etti' şikayeti üzerine hapse atıldı.

Tarih : 16 Mart 2017, 10:47
Puan Ver : Dedektif Avukat Müvekkilini Böyle Kurtardı!(9/10)9


İzmir'in Bornova ilçesinde oturan kadın ayakkabısı imalatçısı İsmail Yurthan, uzun süre birliktelik yaşadığı kız arkadaşı N.Ç'nin 'Eski erkek arkadaşım bana tecavüz etti' şikayeti üzerine hapse atıldı.

 

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ



'Cinsel saldırı' suçlaması ile tutuklanan ve 18 yılla yargılanan 27 yaşındaki Yurthan, eski kız arkadaşı ile kendi rızası ile cinsel birliktelik yaşadıklarını, hatta N.Ç.'nin pek çok kez çıplak fotoğraflarını da çekip sosyal medya aracılığı ile kendisine gönderdiğini iddia ederek suçlamaları reddetti.

 

CEP TELEFONUNDAKİ HAFIZA KARTI DELİL OLARAK SUNULDU



 Gencin masumiyetini kanıtlamak için, hapse atılmadan önce ikinci el pazarında sattığı cep telefonuna 2 ay boyunca dedektif gibi çalışıp ulaşan avukatı Abdi Yaşar, çiftin samimi fotoğraf ve videolarının bulunduğu hafıza kartını delil olarak mahkemeye sundu.

 Yurthan, 6 ayın sonunda demir parmaklıklardan kurtuldu. Yaşar, N.Ç hakkında tazminat davası açacaklarını söyledi.

 

İLK ŞİKAYETİ DEĞİL



 Mevlana Mahallesi'nde oturan İsmail Yurthan, iki yıl önce tanıştığı N.Ç. ile sevgili olup, evlilik hayalleri kurmaya başladı. Genç kızın annesi bu ilişkiye karşı çıkınca N.Ç. ile Yurthan ayrıldı. İddiaya göre N.Ç.'nin başka bir erkek ile görüştüğünü öğrenen Yurthan, genç kıza mesajlar atmaya başladı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunan genç kız, bir süre sonra pişman olup, şikayetini geri aldı ve Yurthan ile yeniden görüşmeye başladı. İkili bir süre sonra anlaşamayıp tekrar ayrıldı. Genç kız, kendisine mesaj atan Yurthan hakkında bu kez 'Eski erkek arkadaşım bana tecavüz etti' diyerek şikayetçi oldu. Cinsel saldırı suçlaması ile gözaltına alınan Yurthan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

18 YILLA YARGILANDI



İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda gözyaşlarına boğulan N.Ç, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Yurthan ile rızası dışında birliktelik yaşadıklarını ve kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. 18 yıl hapis istemiyle yargılanan Yurthan, sevgilisi N.Ç.'nin her fırsatta evine gelip yemeğini ve temizliğini yaptığını, kendi rızası ile cinsel birliktelik yaşadıklarını, hatta pek çok kez çıplak fotoğraflarını da çekip sosyal medya aracılığı ile kendisine gönderdiğini öne sürdü.

 Yurthan, suçlamalar karşı tek kanıtının ise hapse atılmadan önce ikinci el pazarında sattığı cep telefonunun içindeki fotoğraf ve videolar olduğunu belirtti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dedektif  Avukat  Müvekkilini  Böyle  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER