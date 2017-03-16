

İzmir'in Bornova ilçesinde oturan kadın ayakkabısı imalatçısı İsmail Yurthan, uzun süre birliktelik yaşadığı kız arkadaşı N.Ç'nin 'Eski erkek arkadaşım bana tecavüz etti' şikayeti üzerine hapse atıldı.







ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ







'Cinsel saldırı' suçlaması ile tutuklanan ve 18 yılla yargılanan 27 yaşındaki Yurthan, eski kız arkadaşı ile kendi rızası ile cinsel birliktelik yaşadıklarını, hatta N.Ç.'nin pek çok kez çıplak fotoğraflarını da çekip sosyal medya aracılığı ile kendisine gönderdiğini iddia ederek suçlamaları reddetti.







CEP TELEFONUNDAKİ HAFIZA KARTI DELİL OLARAK SUNULDU







Gencin masumiyetini kanıtlamak için, hapse atılmadan önce ikinci el pazarında sattığı cep telefonuna 2 ay boyunca dedektif gibi çalışıp ulaşan avukatı Abdi Yaşar, çiftin samimi fotoğraf ve videolarının bulunduğu hafıza kartını delil olarak mahkemeye sundu.



Yurthan, 6 ayın sonunda demir parmaklıklardan kurtuldu. Yaşar, N.Ç hakkında tazminat davası açacaklarını söyledi.







İLK ŞİKAYETİ DEĞİL







Mevlana Mahallesi'nde oturan İsmail Yurthan, iki yıl önce tanıştığı N.Ç. ile sevgili olup, evlilik hayalleri kurmaya başladı. Genç kızın annesi bu ilişkiye karşı çıkınca N.Ç. ile Yurthan ayrıldı. İddiaya göre N.Ç.'nin başka bir erkek ile görüştüğünü öğrenen Yurthan, genç kıza mesajlar atmaya başladı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunan genç kız, bir süre sonra pişman olup, şikayetini geri aldı ve Yurthan ile yeniden görüşmeye başladı. İkili bir süre sonra anlaşamayıp tekrar ayrıldı. Genç kız, kendisine mesaj atan Yurthan hakkında bu kez 'Eski erkek arkadaşım bana tecavüz etti' diyerek şikayetçi oldu. Cinsel saldırı suçlaması ile gözaltına alınan Yurthan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.







18 YILLA YARGILANDI







İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda gözyaşlarına boğulan N.Ç, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Yurthan ile rızası dışında birliktelik yaşadıklarını ve kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. 18 yıl hapis istemiyle yargılanan Yurthan, sevgilisi N.Ç.'nin her fırsatta evine gelip yemeğini ve temizliğini yaptığını, kendi rızası ile cinsel birliktelik yaşadıklarını, hatta pek çok kez çıplak fotoğraflarını da çekip sosyal medya aracılığı ile kendisine gönderdiğini öne sürdü.



Yurthan, suçlamalar karşı tek kanıtının ise hapse atılmadan önce ikinci el pazarında sattığı cep telefonunun içindeki fotoğraf ve videolar olduğunu belirtti.







kaynak:milliyet