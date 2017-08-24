DEAŞ, geçtiğimiz günlerde yeni bir tehdit videosu yayınladı. Ancak bu video daha öncekilerden biraz farklıydı. Videoda, Irak'ta savaşan bir Amerikalı askerin oğlu olduğu düşünülen 10 yaşındaki çocuğun ABD Başkanı Trump'ı tehdit ettiği görülüyor.

"SAVAŞ, AMERİKA'DA SON BULACAK"

Donald Trump'a uyarı ve tehdit içeren videoda çocuk, Amerika ve Trump'ı İsrail'in kuklası olmakla suçluyor. Çocuk son olarak savaşın Amerika'da son bulacağıa dair yeminler ediyor.Suriye Rakka'da çekildiği düşünülen videoda, babasının orta doğudaki görevi sebebiyle annesi ya da bir yakınıyla birlikte bu bölgeye geldiği düşünülen 10 yaşındaki bir çocuk yer alıyor.

VİDEONUN SAVAŞTAN ETKİLENEN BİR BÖLGEDE ÇEKİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Saçları kısa olan ve beyaz bir tişört giyen çocuğun, bölgedeki savaş ve çatışmalar sebebiyle uykusuz ve bitkin olduğu gözlendi. Videonun savaş sebebiyle tahribat görmüş bir bölgede çekildiği de görülüyor.

DEAŞ, PROPAGANDA İÇİN ÇOCUKLARI KULLANIYOR

Henüz resmi olarak onaylanmayan video, Site Intelligence Group tarafından araştırılıyor. Caroline Nutt'un attığı tweete göre Trump'a yahudilerin kuklası diyen çocuğun adı Yusuf. DEAŞ'ın daha önce de bu tür propagandaları etkili kılmak için çocukları kullandığı biliniyor.

Kaynak: haberinburada