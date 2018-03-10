Erdoğan'dan Nato'ya: Suriye'ye Neden Gelmiyorsunuz
Malaga Maçı Öncesi Messi Kadro Dışı
Kayahan'ın Eşi İpek Açar, Nişanlandığı Müzisyen Sevgilisinden Ayrıldı
Evli Lise Öğretmeni, Öğrencisiyle 1,5 Yıl İlişki Yaşamış
Genç Atınç, Yine Bıçak Altına Yattı
Down Sendromlu Şevval, Soyadının Hakkını Sonuna Kadar Verdi
Erdoğan'dan Bir İlk! Mersinlileri Bozkurt İşaretiyle Selamladı
Yunanistan-Türkiye Sınırında İki Alman Gazeteci Gözaltına Alındı
Beyaz'ın Sıla Göndermesi, Canlı Yayında Ahmet Kural'a Zor Anlar Yaşattı
Hava Kuvvetleri Komutanı, Memleketine Savaş Uçağı Hediye Etti
Antepli Sinan, Ünlü Jazzcı Luis Armstrong'a Rakip Oldu
Ortalık Savaş Alanına Döndü! Pazarcılara Biber Gazlı Toma'lı Müdahale
Türkiye'nin En Önemli Meydanına Yapılan Camide Son Durum!
Yürüyen Merdiven Birden Bire Ters Yönde Çalıştı! Gezi Grubundaki 8 Öğrenci Yaralandı
Kendisini Terk Etmek İsteyen Erkek Arkadaşının Burnunu Kırdı
Ahmet Şık Ve Sabuncu'nun Tahliyesine Hükümetten İlk Yorum
Ölene Kadar Saysa Bitiremeyeceği Serveti Ortaya Çıktı
Evinden Taşınmayı Kabul Etmeyen Oğlunu Av Tüfeği İle Vurdu
Bu Kahvehanede Suriye'den İthal Lezzet, Çaydan Çok Tüketiliyor
Ypg İki Katlı Tüneller Yaptı, Kullanamadan Kaçmak Zorunda Kaldı

DEAŞ'lıların tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi

DEAŞ'LILARIN TECAVÜZÜNDEN DOĞAN BİNLERCE ÇOCUK ÖLÜME TERK EDİLDİ

BM, Irak'ta DEAŞ militanlarının tecavüzleri sonucu doğan çocukların birçoğunun kabul görmediğini ve terk edildiğini açıkladı.

Tarih : 10 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Deaş'lıların Tecavüzünden Doğan Binlerce Çocuk Ölüme Terk Edildi(5/10)1

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, Irak'ta DEAŞ militanlarının tecavüzleri sonucu doğan çocukların bir çoğunun kabul görmediğini ve terk edildiğini söyledi.

CİNSEL ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

Patten, Irak'a yaptığı 8 günlük ziyaretin ardından BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ militanlarının elinden kurtulan kadınlar ile kız çocuklarının maruz kaldığı cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

SAĞ KALANLARIN YÜREK BURKAN HİKAYELERİ

Bağdat, Erbil ve Musul'da hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, dini liderler ile DEAŞ'ın elinden kurtulan kadınlar ve kız çocuklarıyla görüşmeler yaptığını belirten Patten, "Sağ kalanların yürek burkan hikayelerini ilk elden dinledim." dedi.

"DEAŞ MİLİTANLARININ TECAVÜZLERİ DOĞAN BİNLERCE ÇOCUK TERK EDİLDİ"

Ülkede bin 500'ü kadın ve kız çocuğu olmak üzere 3 bin 154 Ezidi ile 600'ü kadın, 250'si çocuk Türkmen ve Şii bin 200 kişinin hala kayıp olduğunu aktaran Patten, DEAŞ militanların tecavüzleri sonrası doğan çocukların toplumda kabul görmediğini vurguladı.

Patten, "Tecavüz sonrası doğan birçok çocuk terk ediliyor. Bazı dini liderler empati gösterse de kabile liderleri tecavüzden doğan çocukları kabul etmede büyük bir isteksizlik sergiliyor. Musul'da yetkililer terk edilen binlerce çocuk için yetimhane açmak zorunda kaldıkları bilgisini verdi." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Deaş  Lıların  Tecavüzünden  Doğan  Binlerce  Çocuk  Ölüme  Terk  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER