DEAŞ'LILARIN TECAVÜZÜNDEN DOĞAN BİNLERCE ÇOCUK ÖLÜME TERK EDİLDİ
BM, Irak'ta DEAŞ militanlarının tecavüzleri sonucu doğan çocukların birçoğunun kabul görmediğini ve terk edildiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, Irak'ta DEAŞ militanlarının tecavüzleri sonucu doğan çocukların bir çoğunun kabul görmediğini ve terk edildiğini söyledi.
CİNSEL ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ
Patten, Irak'a yaptığı 8 günlük ziyaretin ardından BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ militanlarının elinden kurtulan kadınlar ile kız çocuklarının maruz kaldığı cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.
SAĞ KALANLARIN YÜREK BURKAN HİKAYELERİ
Bağdat, Erbil ve Musul'da hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, dini liderler ile DEAŞ'ın elinden kurtulan kadınlar ve kız çocuklarıyla görüşmeler yaptığını belirten Patten, "Sağ kalanların yürek burkan hikayelerini ilk elden dinledim." dedi.
"DEAŞ MİLİTANLARININ TECAVÜZLERİ DOĞAN BİNLERCE ÇOCUK TERK EDİLDİ"
Ülkede bin 500'ü kadın ve kız çocuğu olmak üzere 3 bin 154 Ezidi ile 600'ü kadın, 250'si çocuk Türkmen ve Şii bin 200 kişinin hala kayıp olduğunu aktaran Patten, DEAŞ militanların tecavüzleri sonrası doğan çocukların toplumda kabul görmediğini vurguladı.
Patten, "Tecavüz sonrası doğan birçok çocuk terk ediliyor. Bazı dini liderler empati gösterse de kabile liderleri tecavüzden doğan çocukları kabul etmede büyük bir isteksizlik sergiliyor. Musul'da yetkililer terk edilen binlerce çocuk için yetimhane açmak zorunda kaldıkları bilgisini verdi." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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