DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN EYLEM HAZIRLIĞI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ankara'da 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen iki DEAŞ mensubunun eylem hazırlığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı
21 Mayıs Pazar günü 02.00 sularında Etimesgut ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen eylem hazırlığındaki iki teröriste yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada yeni delillerle ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında hücre evinde bulunan cep telefonları ve bilgisayarlarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ekiplerince geriye dönük çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında eylem hazırlığı yapan teröristlerin cep telefonuyla birbirlerini çektikleri bazı görüntüler bulundu.
Ele geçirilen görüntülere göre, üzerlerinde kapüşonlu beyaz kıyafetler bulunan teröristler, operasyondan dakikalar önce yüzlerine kar maskesi takarak kamera karşısına geçti.
kaynak:yenişafak
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