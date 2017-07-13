DEAŞ'LI TERÖRİSTLER MUSUL'DAN KAÇAN SİVİLLERİ BÖYLE VURUYOR
Musul'da, Irak ordusunun DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonda öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan video kaydında, DEAŞ'lı keskin nişancıların kentten kaçmaya çalışan sivilleri vurduğu anların görüntüleri çıktı.
Musul'daki Sünnilere ait Musuliye Televizyonu'nda yer alan haberde, Musul operasyonu sırasında öldürülen bir DEAŞ'lı teröristin üzerinden çıkan video kaydında, DEAŞ'lı keskin nişancıların kentten kaçmaya çalışan sivilleri nasıl vurdukları yer aldı.
SİVİLLERİ ÖLDÜRMEKTEN ZEVK ALIYOR
Görüntülerde, DEAŞ mensubu keskin nişancıların Musul'un batısındaki eski kent bölgesinde sıkışan sivillerin hareketliliğini izlediği görülürken, evlerini terk edip güvenli bölgelere sığınmak isteyen sivillerin hedef alındığı görüldü. Teröristler acımadan öldürdükleri insanların feryat ve çığlıklarından zevk allarcasına gülerek ve hakaret ederek yanıt verdikleri video kaydında, DEAŞ'lı teröristlerin konuşmalarından Özbek oldukları anlaşıldığı belirtildi.
ÇIĞLIK VE AĞITLARA KAHKAHA İLE KARŞILIK VERİYORLAR
Görüntülerde, sokağa çıkan sivillerden hangisini vuracaklarını kendi aralarında konuşurken DEAŞ'lılardan biri en arkadaki hedefi vurmasını istiyor. Videodan duyulan seslere göre, teröristler, sivili vurduktan sonra gelen çığlık ve ağıtlara aldırmandan adeta kahkahalara boğuluyor.
SİVİLLERİ EVLERİNİN ÖNÜNDE VURUYORLAR
Videoda yer alan görüntülerden birinde de keskin nişancı teröristler, evlerinden çıkan bir kadın ve bir erkeği hedef alıyor. Teröristler erkeği vurduktan sonra kadın "Öldü, öldü" diye çığlıklar atıyor. Durumdan memnun bir şekilde kahkahalarına devam eden teröristlerden biri kadının feryadına "Evet öldü. Kurşunum şu an kalbinin ortasında" diye yanıt veriyor.
Kaynak: haberinburada
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