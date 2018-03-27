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Deaş'lı Teröristler Köyleri Bastı, Muhtarları Acımasızca Kurşuna Dizdi
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DEAŞ'lı teröristler köyleri bastı, muhtarları acımasızca kurşuna dizdi

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER KÖYLERİ BASTI, MUHTARLARI ACIMASIZCA KURŞUNA DİZDİ

DEAŞ'lı teröristler Süleymaniye'nin Germiyan bölgesine bağlı Gulale kasabasında iki ayrı köye baskın düzenleyerek köy muhtarlarını öldürdü. Teröristler ayrıca, 13 yaşındaki kızı ağır yaraladı ve öldürülen muhtarın oğlunu kaçırdı.

Tarih : 27 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : Deaş'lı Teröristler Köyleri Bastı, Muhtarları Acımasızca Kurşuna Dizdi(8/10)4

Kifri ilçesine bağlı Kulecoy kasabası müdürü Simko Ali, "Dün akşam saat 12.00 sularında DEAŞ'lı teröristler Gulale kasabasının Um Hutte köyüne baskın düzenledi. Baskında köy muhtarı Ali Hidan ve Hüseyin adında bir oğlu kurşuna dizildi." dedi.

13 YAŞINDAKİ KIZA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Simko Ali, DEAŞ'lı teröristlerin muhtarın 13 yaşındaki kızına da kurşun yağdırdığını, olayda ağır yaralanan kızın daha sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İKİNCİ SALDIRI

İknci bir saldırı haberi de aynı bölgedeki bir başka köyden geldi. Hanekin Kaymakamı Muhammed Mola Hasan, DEAŞ'lı teröristlerin dün akşam Şeyh Bawe köyüne girerek köy muhtarını öldürdüklerini bildirdi.

MUHTARIN OĞLU KAÇIRILDI

Mola Hasan Um Hutte köyünde düzenlenen saldırıyı doğrulayarak, öldürülen muhtarın oğlunun DEAŞ'lı teröristler tarafından kaçırıldığı bilgisini paylaştı.

(Kaynak: Rudaw)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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