DEAŞ'lı teröristler Süleymaniye'nin Germiyan bölgesine bağlı Gulale kasabasında iki ayrı köye baskın düzenleyerek köy muhtarlarını öldürdü. Teröristler ayrıca, 13 yaşındaki kızı ağır yaraladı ve öldürülen muhtarın oğlunu kaçırdı.