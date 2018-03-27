DEAŞ'LI TERÖRİSTLER KÖYLERİ BASTI, MUHTARLARI ACIMASIZCA KURŞUNA DİZDİ
DEAŞ'lı teröristler Süleymaniye'nin Germiyan bölgesine bağlı Gulale kasabasında iki ayrı köye baskın düzenleyerek köy muhtarlarını öldürdü. Teröristler ayrıca, 13 yaşındaki kızı ağır yaraladı ve öldürülen muhtarın oğlunu kaçırdı.
Kifri ilçesine bağlı Kulecoy kasabası müdürü Simko Ali, "Dün akşam saat 12.00 sularında DEAŞ'lı teröristler Gulale kasabasının Um Hutte köyüne baskın düzenledi. Baskında köy muhtarı Ali Hidan ve Hüseyin adında bir oğlu kurşuna dizildi." dedi.
13 YAŞINDAKİ KIZA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Simko Ali, DEAŞ'lı teröristlerin muhtarın 13 yaşındaki kızına da kurşun yağdırdığını, olayda ağır yaralanan kızın daha sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti.
İKİNCİ SALDIRI
İknci bir saldırı haberi de aynı bölgedeki bir başka köyden geldi. Hanekin Kaymakamı Muhammed Mola Hasan, DEAŞ'lı teröristlerin dün akşam Şeyh Bawe köyüne girerek köy muhtarını öldürdüklerini bildirdi.
MUHTARIN OĞLU KAÇIRILDI
Mola Hasan Um Hutte köyünde düzenlenen saldırıyı doğrulayarak, öldürülen muhtarın oğlunun DEAŞ'lı teröristler tarafından kaçırıldığı bilgisini paylaştı.
(Kaynak: Rudaw)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hırsız Balkondan Girdi, Uyuyan Kadının Boynundan Kolyesini Kopardı! Kamera Kayıttaydı
- Avm Faciasından Kahreden Detay! Mesaj Atmışlar: Anne-Baba Yanıyoruz
- Soma Maden Faciası Davasında Mahkeme Sabotaj İddialarına İtibar Etmedi
- Başbakan'a Güvence Verdi: Türkiye'ye Saldırmalarına İzin Vermeyiz!
- Kavurmacı'dan İlginç İtiraf: Gülen'in Ayak Ölçüsünü Aldım!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yıllarca Boş Sanılan Mezarın İçinden Mumya Çıktı
- Avm Yangının Altından İhmal Ve Rüşvet Çıktı, Halk Sokaklara Döküldü
- Öğrencisi İle Basılan Öğretmenin Mesajları Ortaya Çıktı: Tüm Gün Seninle İlişkiye Girmek İstiyorum
- Abd Okullarındaki Irkçı Ayrımcılığın Seyrini Değiştiren İsim Hayatını Kaybetti
- Papazlar 608 Bin Dolar Bağış Parasını Çalıp Lüks Hayat Yaşadılar
Bu Haberle İlgili Yorumlar