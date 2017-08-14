İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen DAEŞ'li terörist, yanında getirdiği bıçakla bir polisi ağır yaraladı. Terörist başka bir polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken, polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

ŞEHİT POLİSİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

DEAŞ'lı teröristin şehit ettiği polisin, Sinan Acar olduğu açıklandı. Genç polisin şehadet haberini duyan arkadaşları hastaneye akın etti.

Kaynak: haberinburada