DEAŞ'LI TERÖRİSTİN EMNİYETTE BİR POLİSİ ŞEHİT ETTİĞİ OLAYIN İLK GÖRÜNTÜLERİ GELDİ
İstanbul'da canlı bomba olduğu şüphesi ile gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra yanında bulunan bıçakla bir polis memurunu şehit etti, saldırının ardından terörist etkisiz hale getirildi.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Saldırının hemen ardından, olay yerinde sıcağı sıcağına çekilen fotoğraflar hızla sosyal medyada yayıldı.
İşte kan donduran görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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