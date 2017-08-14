İstanbul'da canlı bomba olduğu şüphesi ile gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra yanında bulunan bıçakla bir polis memurunu şehit etti, saldırının ardından terörist etkisiz hale getirildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Saldırının hemen ardından, olay yerinde sıcağı sıcağına çekilen fotoğraflar hızla sosyal medyada yayıldı.

İşte kan donduran görüntüler:

Kaynak: haberinburada