İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, DEAŞ'lı teröristin bir polisi bıçaklayarak şehit ettiği olayın detayları ortaya çıktı. Gözaltına alındığında üzeri aranmayan ve kelepçelenmeyen DEAŞ'lı terörist, şoför koltuğunda oturan Sinan Acar'ı bıçaklayarak şehit etmiş.

KELEPÇE TAKILMAMIŞ

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, canlı bomba olduğundan şüphelenilen DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Ardından, polis memuru Sinan Acar ve bir meslektaşı, DEAŞ'lı teröristi kelepçelemeden ve üzerini aramadan polis otosuna bindirip, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

DEAŞ'LI TERÖRİST VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

DEAŞ'lı terörist, araçtan indirilmesi sırasında şoför koltuğundaki polis memuru Sinan Acar'ı, cebinde bulunan bıçağı çıkarıp, bıçaklayarak yaraladı. O sırada araçta bulunan diğer polis memuru ateş ederek, DEAŞ'lı teröristi vurarak öldürdü.

ACİL SERVİSTE ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan polis memuru Sinan Acar, Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında bulunan Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen, genç polis memuru kurtarılamayarak, şehit oldu.

Kaynak: haberinburada