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DEAŞ'lı terörist Hollanda postacı kıyafetiyle görüntülendi

DEAŞ'LI TERÖRİST HOLLANDA POSTACI KIYAFETİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Fırat Nehri kenarında sırtında silahla koşan ve üzerinde Hollanda posta servisinin üniforması bulunan DEAŞ'lı terörist görüntülendi.

Tarih : 15 Şubat 2018, 11:50
Puan Ver : Deaş'lı Terörist Hollanda Postacı Kıyafetiyle Görüntülendi(5/10)1

Kanlı terör örgütü DEAŞ'ın yayınlanan son görüntülerinde, Fırat Nehri kenarında sırtında silahla silahla koşan ve üzerinde Hollanda posta servisinin üniforması bulunan bir militan dikkat çekiyor.

Suriye ve Irak'ta geçen yılın sonbaharında yenildikten sonra bir kez daha hortlayan terör örgütü DEAŞ'dan yeni görüntüler var.

HOLLANDA POSTA SERVİSİNİN ÜNİFORMASIYLA

Geçen hafta ilk kez cepheye sürdüğü kadın militanlarının görüntülerini yayınlayan örgüt, Irak-Suriye sınırından başka kayıtlar paylaştı.

Fırat Nehri'nin kıyısındaki Hacin'de çekilen görüntülerde, Hollanda posta servisinin üniformasını giyen bir terörist dikkat çekiyor. Video kaydının alındığı Hacin, Deyr ez Zor'un hemen güneybatısında yer alıyor.

Terör örgütü 2017 yılında Suriye ve Irak'tan silinse de halen iki ülkede de kontrol ettiği bazı noktalar var.

BİRÇOK ÜLKEDE SALDIRILAR DÜZENLEDİ

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul'da hilafet ilan etmişti. Uluslararası koalisyon ve yerel güçlerin büyük çabalarıyla örgüt üç yılda Irak ve Suriye'de yenilgiye uğratıldı, 2017 sonbahara gelindiğinde mutlak zafer kazanıldı.

5 kıtada 30'u aşkın ülkede saldırı düzenleyen terör örgütü DEAŞ, geçen yıl Kasım ayı başında ABD'yi hedef almıştı. Özbek asıllı Seyfullah Saipov'un kullandığı araç, New York Manhattan'daki bisiklet yolunda yayaları ezmiş ve sekiz kişi yaşamını yitirmişti.

DEAŞ, 2017 içinde İspanya, İngiltere, ABD, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. Sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat 2017'de yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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