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DEAŞ'LI RUS'TAN ANNESİNE KORKUNÇ SÖZLER: KAPALI GİYİNMİYORSUN, ÖLDÜRÜLMEN GEREK


DEAŞ'lı Rus'tan Annesine Korkunç Sözler: Kapalı Giyinmiyorsun, Öldürülmen Gerek
Tarih : 20 Ağustos 2017, 15:10
Puan Ver : Deaş'lı Rus'tan Annesine Korkunç Sözler: Kapalı Giyinmiyorsun, Öldürülmen Gerek(6/10)2

İncirlik'ten havalanacak bir ABD uçağını drone ile düşürmek ve iç karışıklık yaratacak bir bombalama eylemi için keşifler yaparken yakalanan Renat Bakıev'in annesi Bakıev'in bir süre önce Adana'da olduğunu öğrendiği oğlunu örgütten kurtarmak için bu kente geldiği belirlendi.

"SEN DE KAFİRSİN, ÖLDÜRÜLMEN GEREK"

Bir otel odasında oğluna yalvararak DEAŞ'tan kurtarmaya çalışan anne ile oğlu arasında geçen konuşmanın 27 Temmuz 21017 tarihli güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. DEAŞ militanı Bakıev'in ifadesinden annesiyle arasında geçen konuşma soruşturma dosyasına girdi.

Buna göre DEAŞ'lı terörist bu görüşmede "Örgütün peşini bırak. Seni götürmeye geldim" diyen annesinin teklifini kabul etmeyip "Kapalı giyinmiyorsun, sen de kafirsin. Senin de öldürülmen gerekir" cevabı verdi.

"ARTIK BENİM ÇOCUĞUM DEĞİLSİN"

Bunun üzerine annesinin de "Artık benim çocuğum değilsin" diyerek ayrılıp ülkesine döndü. DEAŞ'lı Rus terörist Renat Bakıev' tutuklanarak Adana Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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