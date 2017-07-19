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DEAŞ'lı canlı bomba, üzerinde 5 kilo TNT ile yakalandı

DEAŞ'LI CANLI BOMBA, ÜZERİNDE 5 KİLO TNT İLE YAKALANDI

Hatay'da üzerinde 5 kilogram ağırlığında TNT bomba bulunan DEAŞ'lı terörist, herhangi bir eylem yapmadan yakalandı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 21:10
Puan Ver : Deaş'lı Canlı Bomba, Üzerinde 5 Kilo Tnt İle Yakalandı(8/10)7


Hatay'ın Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi kırsalında yakalanan Suriyeli canlı bomba K.A. ile ona yardım eden 6 şüpheli tutuklandı.



CANLI BOMBANIN ÜZERİNDE 5 KİLO TNT ELE GEÇİRİLDİ



Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi kırsalında 4 Temmuz'da Kışlak Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Suriyeli canlı bomba K.A. bomba yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın üzerinde 5 kilo 250 gram TNT ile 20 metre fitil ve 9 fünye ele geçirildi.



CANLI BOMBAYLA BAĞLANTILI 6 KİŞİ YAKALANDI



Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden canlı bombayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişi de yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan bombacı ile 6 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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