Hatay'da üzerinde 5 kilogram ağırlığında TNT bomba bulunan DEAŞ'lı terörist, herhangi bir eylem yapmadan yakalandı.



Hatay'ın Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi kırsalında yakalanan Suriyeli canlı bomba K.A. ile ona yardım eden 6 şüpheli tutuklandı.



CANLI BOMBANIN ÜZERİNDE 5 KİLO TNT ELE GEÇİRİLDİ



Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi kırsalında 4 Temmuz'da Kışlak Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Suriyeli canlı bomba K.A. bomba yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın üzerinde 5 kilo 250 gram TNT ile 20 metre fitil ve 9 fünye ele geçirildi.



CANLI BOMBAYLA BAĞLANTILI 6 KİŞİ YAKALANDI



Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden canlı bombayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişi de yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan bombacı ile 6 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.



























Kaynak: haberinburada



